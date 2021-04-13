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Giriş Tarihi: 13.4.2021 15:24

Finansta kadın liderler paneli

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Finansta kadın liderler paneli

İşletme Fakültesi ve Küresel Finans ve Muhasebe Meslek Kuruluşu ACCA tarafından online olarak gerçekleştirilen finansta kadın liderler paneli büyük ilgi gördü.

Moderatörlüğünü EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç'ın yaptığı panelde ACCA Türkiye Başkanı Filiz Demiröz, DEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı, İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Banu Durukan ve KPMG Denetim Yöneticisi Şirin Soysal konuşmacı olarak yer aldı.

Kadınların güçlendirilmesi için ekonomik hayata eşit katılımları ve çalışma yaşamındaki konumlarının iyileştirilmesinin son derece önemli olduğunun vurgulandığı toplantıda Cam Tavan, Cam Uçurum ve Cam Asansör kavramları ele alındı. Kadınların anne, eş, evlat ve çalışan olarak kendilerinden beklenenleri karşılarken yaşadıkları sorunlardan örnek veren konuşmacılar yaklaşık 1.5 saat süren etkinlikte interaktif bir tartışma gerçekleştirdiler.

Akademik dünyanın kadın erkek eşitliği bakımından nispeten daha eşitlikçi bir yer olduğuna vurgu yapan EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç özellikle Dokuz Eylül Üniversitesi'nin bu anlamda örnek olduğunu vurgulayarak Rektörün, Dekanın ve Bölüm Başkanının kadın olduğu bir kurumda çalışmaktan duyduğu memnuniyeti paylaştı. Prof. Dr. Çağnur Balsarı ise özellikle meslek örgütlerinde kadınların yönetim kurullarında daha fazla yer alması gerektiğini hatırlatarak bu konuda alınması gereken mesafenin çok olduğunu belirtti.

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Finansta kadın liderler paneli
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