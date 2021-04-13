Hazine’den 1 milyarlık kaçağa fren

Hazine ve Maliye Bakanlığı son bir yılda tütün, alkollü içecek, şekerli meyve suyunu kapsayan bandrollü ürünlerin emanet usulü satışında yaklaşık 1 milyar liralık kayıp-kaçak tespit etti. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenleme ile bu ürünlerde malın imalatçı tarafından komisyoncu, konsinye işletmelere verildiği andan itibaren vergilendirmeye gidiliyor.Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek olan ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifiyle Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda önemli bir değişikliğe gidiliyor. Yapılan değişiklikle, tütün ürünleri, alkollü içecekler, sade ve meyveli gazozlar, meyve suları gibi ürünlerin yer aldığı üç sayılı cetveldeki malların imalatçı tarafından komisyoncu ya da konsinye işletmelere verildiği anda vergilendirilmesi sağlanacak. Bu bandrollü ürünlere yönelik kontrollerde mallarını bayilere konsinye ürün olarak verdiklerini ifade eden bazı işletmelerin bu ürünlere fatura kesmeyerek vergi kaçırdıkları tespit edildi. Düzenlemeyle sadece bu listedeki malların direkt satışı esnasında üretiminden bayiye gittiği andan itibaren faturalandırılması, vergilendirilmesine gidiliyor.Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, bu listedeki ürünlerden gerçekleşen ÖTV tahsilatının 65 milyar lira olduğunu belirtti. Bayrakdar, teklifin komisyon görüşmeleri sırasında düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Bayrakdar, "Yapılan incelemelerde 'konsinye olarak malları bıraktık , dolayısıyla vergi ödemedik' denilen tespitler oldu. Bu tespitlerde 1 milyar lira civarında ÖTV kaybına sebebiyet oldu. Birkaç firmanın bunu yapmaya başladığını tespit ettik. Bu haksız rekabete yol açıyor. Diğerleri de tevessül etmeye başlar diye endişe ediyoruz. Yapılan düzenleme ile bunun önüne geçilecek" değerlendirmesini yaptı.Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu da, "Son bir yıl içerisinde bu 3 sayılı listedeki mallardan konsinyeye teslim ettiğini söyleyip ama incelemelerde konsinyeye teslim edilmediği ve kaçak olduğu ortaya çıkarılan yaklaşık 1 milyar lira civarında bir tutar elimizde mevcut" dedi. Konsinye satış; "malların mülkiyetinin devir edilmeksizin, diğer bir anlamı ile gönderilen malların mülkiyetinin satıcıda kalması kaydıyla, konsinye malı alan durumundaki kimseye verilmesi" olarak tanımlanıyor. Malın konsinyeye teslimi satıştan çok bir emanet işlemi niteliği taşıyor. Malın mülkiyeti, konsinye tarafından satılıncaya kadar konsinyatör üzerinde kalıyor. Malı gönderen tüccar veya işletmeye konsinyatör, malı satmak üzere teslim alan tüccar veya işletmeye de konsinye deniliyor.yıl 1 trilyon 101 milyar lira olarak hedeflenen bütçe gelirlerinde vergi gelirlerinin 922 milyar 744 milyon lira olması bekleniyor. ÖTV ve KDV'den 479.2 milyar lira gelir tahsil edilmesi hedefleniyor. ÖTV'den beklenen gelir hedefi 213.2 milyar, KDV'den de 265.5 milyar lira. Bu yıl tütün mamullerinden 65.5 milyar lira, alkol ürünlerinden 17.9 milyar lira gelir bekleniyor.HAZINE ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, 7.8 milyon mükellefin 114 milyar liralık borcunun yapılandırıldığını belirterek, 6 Nisan itibariyle gerçekleşen tahsilatın 16 milyar olduğunu belirtti. Yavilioğlu, "Yapılandırılan alacağın yüzde 14'ü ödenmiş oldu. Kapsama giren borcun aslı ise 289 milyar civarında. SGK tarafında da 2.1 milyon başvuru alındı 101 milyar 663 milyon liralık alacak yapılandırıldı, 12 milyar civarında tahsilat gerçekleşti" dedi.