İşsizlik şubatta yüzde 13.4’e çıktı

İşsizlik şubatta bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 13.4 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı 4 milyon 236 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 27 milyon 477 bin oldu. Sektörel olarak bakıldığında bir önceki aya göre istihdam artışı hizmet sektöründe 157 bin, inşaatta 37 bin oldu. Son 1 yılda ise 124 binlik istihdam kaybı yaşanırken, inşaatta 143 bin, sanayide 189 bin, tarımda 4 bin artış oldu. Hizmetlerde ise 362 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı. Öte yandan cari işlemler açığı da şubatta 2 milyar 610 milyon dolara yükseldi.