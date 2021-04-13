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Giriş Tarihi: 13.4.2021

İşsizlik şubatta yüzde 13.4’e çıktı

İşsizlik şubatta yüzde 13.4’e çıktı
İşsizlik şubatta bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 13.4 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı 4 milyon 236 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 27 milyon 477 bin oldu. Sektörel olarak bakıldığında bir önceki aya göre istihdam artışı hizmet sektöründe 157 bin, inşaatta 37 bin oldu. Son 1 yılda ise 124 binlik istihdam kaybı yaşanırken, inşaatta 143 bin, sanayide 189 bin, tarımda 4 bin artış oldu. Hizmetlerde ise 362 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı. Öte yandan cari işlemler açığı da şubatta 2 milyar 610 milyon dolara yükseldi.
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İşsizlik şubatta yüzde 13.4’e çıktı
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