İşte internette unutulma hakkının detayları: Çoğu kişi bilmiyor! Tamamen ücretsiz...

TAMAMEN ÜCRETSİZ...

Bu hususun hangi arama motorları (Google, Yandex gibi) için geçerli olacağı da kararda belirtilecek. Hakim, kararını 24 saat içinde verecek ve uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderecek.

Öte yandan, içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi de istenebilecek. Vatandaşlar, bu başvurularında adli birimlere herhangi ücret ödemeyecek.

https://www.sabah.com.tr/video/haber/ulastirma-ve-altyapi-bakan-yardimcisi-omer-fatih-sayandan-internette-unutulma-hakki-ve-sosyal-medya-yasasi-aciklamasi