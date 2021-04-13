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Giriş Tarihi: 13.4.2021

Yerel kalkınmaya maden desteği

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Yerel kalkınmaya maden desteği
KOVİD-19 pandemisinin en etkili olduğu 2020 yılında 4.27 milyar dolarlık ihracata imza atan maden sektörü hem istihdama hem de yerel yönetimlerin kalkınmasına büyük katkı sağladı. Türkiye'de 150 bin kişiye doğrudan, 600 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlayan maden sektöründen devlet hakkı olarak 1.2 milyar lira tahsil edilirken, bunun 216.5 milyon lirası doğrudan büyükşehir olmayan illerde yerel yönetimlere aktarıldı. Bu yılın ilk 3 ayında 1.2 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşılırken, Çin, ABD, İspanya, Belçika, Bulgaristan, Suudi Arabistan, İtalya, İsrail, Hindistan ve Romanya en çok ihracat yapılan ülkeler oldu.
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Yerel kalkınmaya maden desteği
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