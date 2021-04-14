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Giriş Tarihi: 14.4.2021 10:28 Son Güncelleme: 14.4.2021 10:52

- rekor üstüne rekor kırdı! Dogecoin 14 Nisan bugün ne kadar, kaç dolar?

DOGE-Dogecoin rekor üstüne rekor kırdı! Kripto para Dogecoin 14 Nisan bugün ne kadar, kaç dolar?

Kripto paralar arasında son dönemin en dikkat çekenlerinden olan () bugün adeta patlama yaşadı. Dünden bugüne yüzde 85'i aşan çok ciddi bir yükseliş yaşayan Dogecoin 0.1392487 dolar rakamlarını gördü. Yatırımını bu yönde gerçekleştirenler ise güncel Dogecoin fiyatları 14 Nisan bugün ne kadar, kaç dolar sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte güncel rakamlar…

Kripto paralar son dönemde dünyanın en çok konuştuğu finansal bir konu olarak öne çıkıyor. Bitcoin, ETC gibi kripto paraların patlama yaşamasının ardından Elon Musk'ın desteklediği Dogecoin'in yaşadığı artış yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyenlerin dikkatini çekti.

Bugün ise yine son dönemin en ilgi çeken kripto para birimi olan Dogecoin için ciddi artış yaşanıyor. Dogecoin 14 Nisan bugün ne kadar, kaç dolar oldu? İşte detaylar;

DOGECOİN (DOGE) REKOR KIRDI

Dogecoin 14 Nisan saat 10:23 itibariyle yüzde 80'i aşan primle 0.1318910 dolardan işlem görüyor. Zirve seviyesi 0.1392487 düzeyinde bulunuyor.

Bitcoin'in 2009'da gelişi, dijital para birimleri için taşkın kapılarını açtı. Piyasaya sürüldüğünden bu yana, çok çeşitli kullanım durumlarına sahip binlerce alternatif kripto para birimi (veya altcoin) ortaya çıktı. Bazıları kendilerini bir para birimi olarak kurmaya çalışırken, diğerleri Ethereum gibi akıllı sözleşme platformlarını beslemeyi hedefliyor.

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DOGE-Dogecoin rekor üstüne rekor kırdı! Kripto para Dogecoin 14 Nisan bugün ne kadar, kaç dolar?
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