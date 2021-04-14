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Giriş Tarihi: 14.4.2021

En büyük üreticiden küresel ilke hamlesi

En büyük üreticiden küresel ilke hamlesi
Türkiye'nin en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando, insan hakları, çalışma standartları, çevre duyarlılığı ve yolsuzlukla mücadele gibi 10 evrensel ilke çerçevesinde iş dünyasını sorumluluk sahibi olmaya teşvik eden Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) imzasını attı. Şirket olarak, içerisinde bulundukları topluma ve dünyaya karşı sorumluluklarının bilincinde bir şirket olduklarını kaydeden Maysan Mando Genel Müdürü Tülay Hacıoğlu Şengül, Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacısı olarak, bu konuda kararlı bir duruş sergilediklerini söyledi.
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En büyük üreticiden küresel ilke hamlesi
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