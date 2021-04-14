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Giriş Tarihi: 14.4.2021 21:23 Son Güncelleme: 14.4.2021 21:25

Kripto para borsası borsasında işlem görmeye başladı

Kripto para borsası Coinbase ABD borsasında işlem görmeye başladı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından , özel borsasına girdi. Coinbase, teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdag endeksinde yaklaşık 360 dolarda işlem görmeye başladı.

ABD'de halka açılan ilk kripto para işlem platformu olan Coinbase, borsada "COIN" koduyla işlem görmeye başladı. Hisse başına referans fiyatı 250 dolar olarak belirlenen Coinbase'in hisseleri 360 dolardan işlem gördü. Bu da Coinbase'nin piyasa değerini 95 milyar doların üzerine çıkmasını sağladı.

1 NİSAN'DA ONAY ALDIKLARINI DUYURMUŞTU

Coinbase, Nasdaq'a kote olmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) 25 Şubat'ta başvurduğunu ve 1 Nisan'da gerekli onayı aldığını duyurmuştu. Nasdaq'ta doğrudan listeleme yoluyla halka açılmayı seçen Coinbase, böylece mevcut hissedarlara, kuruculara, çalışanlara ve yatırımcılara piyasada hisse senedi satma fırsatı sunacak.

56 MİLYONDAN FAZLA KULLANICISI VAR

2012'de kurulan ve Bitcoin ile Ethereum dahil olmak üzere çeşitli dijital paraların ticaretini yapan Coinbase'in 56 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

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Kripto para borsası Coinbase ABD borsasında işlem görmeye başladı
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