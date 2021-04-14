Sanayi üretiminde Türkiye G-20’de ikinci

Geçen yılı büyüme ile kapatan nadir ülkelerden olan 2021'in ilk üç ayında ihracatta rekor kıran Türkiye, sanayi üretimindeki artışta da rakiplerine fark attı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 8.8 ile 8 olan beklentinin üstünde arttı. Türkiye, sanayi üretiminde yıllık bazda elde ettiği bu performansla G-20 ülkeleri arasında Çin'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Çin'de sanayi üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 35.1 arttı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, global tedarik zincirlerindeki aksaklıklara rağmen sanayi üretiminde artış eğiliminin sürdüğüne dikkat çekti. TÜİK verilerine göre şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 15.9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9.3 arttı. Aylık bazda en çok artış yüzde 12.2 ile yüksek teknoloji ürünlerinde gerçekleşti.Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi şubat ayında yıllık yüzde 30.4 arttı. Yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 37.7, inşaat ciro endeksi yüzde 18.7, ticaret ciro endeksi yüzde 32.8, hizmet ciro endeksi yüzde 11.3 arttı.