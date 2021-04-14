Sigortada ödemelerde güvenlik önemli

Sigorta sektörü online ödemelerin ve ödeme bilgilerinin kayıt altında tutulmasıyla tekrarlayan ödeme kullanımının en yoğun olduğu sektörlerden biri olarak biliniyor. Kart kuruluşlarının üst seviye güvenlik standardı olan PCI DSS Level 1 güvencesiyle altyapı hizmetleri sunan Mobilexpress, sigorta sektörünü güvenli ödeme altyapısı konusunda uyardı. Veri güvenliğinin ve kart sahiplerinin karşı karşıya kaldığı risklerin altını çizen Mobilexpress CPO'su Erhan Ula "Hassas kart bilgilerini PCI DSS Level 1 uyumlu ortamlarda muhafaza edilmeli" dedi.