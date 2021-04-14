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Giriş Tarihi: 14.4.2021 09:07

Sınır kapısında tır kuyruğu

Mehmet AVŞAR
Sınır kapısında tır kuyruğu

Türkiye ile Rusya arasındaki geçiş tarihinin süresi dolunca 'ın iki sınır kapısında da tır kuyrukları oluştu.

Ardahan'ın Çıldır Aktaş ve Posof Türkgözü sınır kapısında kilometrelerce tır kuyruğu oluştu.

Pandemi sürecinde ülkeler arası ticaretin artmasıyla birlikte Posof Türkgözü ve Çıldır Aktaş sınır kapısında tır kuyrukları oluştu.

ATSO Başkanı Çetin Demirci, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan geçiş belgesi kotasının dolması nedeniyle tırların sınır kapılarından geçiş yapamadığını söyledi.

Rusya ile Türkiye arasında her yıl tır geçiş belgesi protokolü imzalandığını belirten Demirci, "Pandemi nedeniyle ülkeler arası ticaret arttı. Rusya üzerinden Orta Asya ülkelerine geçiş yapacak olan tırlar için 2021 yılında konulan tır geçiş belgesi kotası ilk 3 ayda bitti. Şuan sadece bizim sınır kapılarımızda değil Sarp sınır kapısında da tır yoğunluğu var. Ulaştırma Bakanlığımız Rus yetkilileri ile görüşme yapıyor. Şuan için netleşen bir durum yok" diye konuştu.

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Sınır kapısında tır kuyruğu
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