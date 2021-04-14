Şirketler artık ‘Müşteri Takıntılı’ olacak

'Müşteri veli nimettir' sözü iş dünyasının ilk ve en kalıcı söylemi oldu. Zamanla bu kavram, müşteri odaklılık, müşteri deneyimi olarak gelişti. Son zamanlarda ise bazı firmalar bunu daha da öte noktaya taşıyacak projeler üretiyor. Müşteri ile şirket arasında uçtan uca bir bağ kurmayı hedefleyen yeni sistemin ismi ise "müşteri takıntılılık."Konu üzerine 2015'ten bu yana çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş'a göre, gelecekte en fazla bu söylem konuşulacak. Tüm iş yapış modellerinin merkezine müşterilerini aldıklarını ifade eden Tomuş, "Müşterinin bizim ekosistemimizin bir parçası değil, bizim müşterimizin ekosisteminin bir parçası haline geldiğimiz model üzerine geçtik" dedi. Tomuş, 'müşteri takıntılı' olmayı şu sözlerle anlattı: "Biz Mikro Yazılım olarak son altı senedir adım adım sabırla bu dönüşümü yönetiyoruz. Bu dönüşüm ancak pek çok teknolojik ve kültürel değişim ve yatırımla mümkün. Ayrıca one shot bir aksiyon da değil. 'Müşteri Takıntılılık' sadece bir ekibin işi de değil. Kurum olarak bu dönüşümü sağlayabildiğinizde sonuçlar almaya başlıyorsunuz. Çünkü biliyoruz ki içinde bulunduğumuz sektör, Yazılım Servis sektörü. Bu yarışı kazanacak firmalar da bu alanda müşteri takıntılı dönüşümü tamamlamış, en iyi deneyimi sunan firmalar olacak. Pek çok başarılı şirkette 'Müşteri Odaklılık' bir içgüdü. Genelde şirketlerin uzun yıllar hayatta kalmasını sağlayan da bu. Mikro Yazılım olarak biz de 34 senedir KOBİ'lerin en çok tercih ettiği ticari yazılım servislerini geliştiriyoruz. 2015'te başlattığımız dönüşüm hareketiyle birlikte bizi müşteri odaklılıktan, müşteri takıntılılığa götürecek yolculuğa çıkmış olduk."