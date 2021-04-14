Türk tersaneleri Avrupa söz sahibi

Sefine Tersanesi ve Elkon Elektrik firmaları tarafından inşa çalışmaları devam eden Svelvik-Horten isimli feribot, Norveçli firmaya teslim edilecek. Sefine Tersanesi İş Geliştirme Müdürü Selçuk Bakanoğlu, Türk tersanelerinin pandemide Çin'in düştüğü durumdan yararlanarak, hem ihracat rakamlarını hem de yeni siparişlerini artırdığını söyledi.

İnşa edilen geminin Türkiye'de bir ilk olduğuna vurgu yapan Bakanoğlu, "Bu geminin en önemli özelliği batarya modunda çalıştığında karbon salınımını yüzde 80 oranında azaltması. Bir önemli husus ise bütün elektrik entegrasyonun bir yerli Türk firması tarafından yapılacak olması. Bu Türkiye için bir ilk. Yüksek kapasiteli fakat fason, yani seri üretim gemilerden çok proje bazlı, her grup proje için ayrı esneklikler gerektiren gemilerin inşasında Türk tersaneleri Avrupa'da söz sahibi olmuş durumda" dedi.

NORVEÇ'E DÜNYANIN EN BÜYÜK ELEKTRİKLİ FERİBOTUNU YAPILDI

Geminin teknolojik katma değerinin yüksek olduğuna dikkati çeken Bakanoğlu, "Bu gemi görece olarak aslında tersane standartlarımıza göre ufak bir gemi ancak, belirttiğim gibi teknolojik olarak katma değeri çok yüksek. Bu gemi 30 araç kapasiteli, 200 de yolcu alıyor. Göreceli ufak bir gemi fakat en büyüğünü de Sefine Tersanesi inşa etti, geçtiğimiz Kasım ayında. 200 araç kapasiteli yine 4 megabayt saat akü kapasiteli dünyanın en büyük elektrikli feribotunu yine Norveç'e biz uğurladık" dedi.

MÜHENDİSLİK GÜCÜNÜN YÜZDE 100'E YAKINI TÜRK

Türkiye'deki tersanelerin her geçen gün daha da geliştiğini dile getiren Elkon Elektrik Genel Müdürü Ertuğ Yaşar, "Zaten bunu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine yapılan gemilerden de görüyoruz. Savunma sanayinde yerli katkı oranımız yüzde 70'leri geçti. Bu türlü gemilerde de yüzde 80'lere yaklaşmış durumdayız ama burada yerli katkıdan ziyade mühendislik katkısını önemsiyorum. Çünkü, her şekilde dışardan mal alabilirsiniz, malzeme alabilirsiniz, ekipman alabilirsiniz ama bunu tasarlıyor olabilmek, bunun ARGE çalışmasını yapıyor olabilmek, bunu sonrasında sürdürüyor olabilmek, mühendislik gücüne sahip olabilmek bence en önemlisi. O nedenle bu gemideki mühendislik gücünün nerdeyse yüzde 100'e yakın Türk olması bizi daha çok sevindiren bir neden" diye konuştu.