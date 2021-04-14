Yerli Nazal Kovid-19 aşısında insan testleri başlıyor

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, yerli nazal Covid-19 aşısında hayvan deneyi aşamasını bitirdiklerini, Mart 2021 itibarıyla üretime geçtikleri aşı için insan deneylerine çok yakında başlayacaklarını söyledi. Ahlatcı, "Yakın zamanda sevindirici haberler paylaşmayı umut ediyoruz" dedi.Turkuvaz Medya Grubu ve yeni ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi'nin üçüncüsü 'Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam' temasıyla dün gerçekleştirildi.Pandemi nedeniyle biyoteknolojiye yönelik çalışmalarını daha da hızlandırdıklarını ifade eden Ahlatcı, "Bir yılı bulan aşı geliştirme gayretinde önemli safhaya ulaştık. Geleneksel ve modern aşı tiplerinden farklı olarak protein temelli bir aşı tasarladık. 2021 Mart ayı itibarıyla üretimine başladığımız protein temelli intranazal aşımız için insan deneylerine çok yakında başlıyoruz" dedi.Webinarın ikinci özel oturumda söz alan Yeşilay Genel Müdürü M. Nurullah Atalan, Yeşilay Danışma Merkezleri'nin yataklı tedavi modeli ile açılmaya başlayacağı müjdesini verdi.Webinarın özel oturumunda ise İsviçre Bilim Akademisi Senato Üyesi ve İsviçre Alerji ve Astım Araştırmaları Enstitüsü Direktörü olan Zürih Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Ordinaryüs Profesör Cezmi Akdiş'in sunumu yer aldı. Akdiş, son 50-60 yılda dünyada hastalıkların karakter değiştirdiğini ve alerjik hastalıkların arttığını vurguladı. Akdiş, "Şu anda dünyada 2 milyardan fazla hasta bulunuyor ve bu dünya nüfusunun yüzde 25'ini içeriyor" diye konuştu. "Sağlığın Geleceği - Covid'den ne ders aldık, geleceğe nasıl hazırlanacağız?" konusu PwC Türkiye Sağlık, İlaç ve Yaşam Bilimleri Sektörü Lideri Aslı Şen Söylemez moderatörlüğünde ele alındı. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, aşıda faz3 aşamasına geçeceklerini söyledi.Pandemide şirketlerin sağlığa yaklaşımı, toplum sağlığı, Kovid-19 aşı çalışmaları, sağlık hizmetlerine erişim, iş sağlığı ve güvenliği konularına odaklanan Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam webinarı InBusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler'in açılış konuşmasıyla başladı. Güler, geleneksel hale getirmeyi ve 2030 yılına taşımayı hedefledikleri webinar serisinin Ekim 2021'de fiziksel ortamda ödül töreni ile ilk ayağının tamamlanacağını belirterek, Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilirlik hedefi kapsamında iş dünyası ve kamuoyunu bilgilendireceklerini vurguladı.