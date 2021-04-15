CHP ve İYİ Parti'nin '128 milyar dolar' yalanına çok sert cevap: Otel odasında yapılan IMF görüşmesinin ürünü

Fotoğrafta: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

"MUHALEFET, ÜLKEMİZE SALDIRANLARIN APARATI OLDU"

Yabancı kaynaklı ekonomik saldırılar karşısında ülkesinin, milletinin yanında durması gereken muhalefetin, yalan ve algıya dayalı söylemlerin, saldırıların parçası olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Muhalefet, ülkemize saldıranların aparatı oldu. Ülkemizi yabancı ülkelere şikayet edip kötülüyorlar. Bu muhalefet açısından çok acı bir durum. Vatan, devlet, millet ve bağımsızlık gibi kavramlar iç siyaset malzemesi yapılmaz aksine bu saldırılara kaşı hep birlikte tek vücut olunur. Ancak muhalefetin tutumu ise gayri milli ve gayri yerlidir." mesajını verdi.

Muhalefetin de durumu çok iyi bildiğini ancak göz göre göre yalanı tercih ettiğini kaydeden Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Merkez Bankasının varlıkları ile pandemi döneminde yaşanan küresel kriz ve kur ataklarına karşı alınan tedbirlerde elimizdeki döviz devreye sokulmuş, küresel krizin etkileri en az düzeye indirgenmiştir. Piyasaya sürülen döviz, TL ve altın gibi karşılığı olan materyallere dönüşmüştür. Muhalefet, Merkez Bankasının varlıklarına ve ekonomik verilere baktığında bunu zaten görüyor lakin yalan ve algı siyaseti ile siyasi sonuçlar devşirmeye çalışıyor. Tüm dünyada yaşanan ekonomik daralmaya ve krize karşı IMF'siz, tamamen yerli ve milli çözümler ürettik, üretmeye devam ediyoruz.

CHP ve İyi Parti'nin IMF ile gizli görüşmesinin perde arkasında ne var?

Muhalefetin tüm beklentisi IMF'ye teslim olmamız yönündeydi ve bunun üzerinden siyaset yapmayı düşünüyorlardı. AK Parti'nin tutumu karşısında tüm planları boşa düştü ve bu yüzden muhalefet agresifleşti. Artık şunu kabullensinler; IMF eski Türkiye'de kaldı. Aziz milletimiz tam bağımsız Türkiye idealiyle AK Parti'yi tercih etti ve 'IMF'siz Türkiye istiyorum.' dedi. Eğer IMF'yi isteseydi; CHP ve İYİ Parti'yi seçer, devleti yönetme yetkisini onlara verirdi. Bu dönemde dünyanın devasa ekonomileri küçülürken Türkiye büyümesini sürdürdü ve sürdürüyor. İçeride ve dışarıda her türlü saldırıya rağmen güven ve istikrar içinde yolumuza devam ediyoruz. Bugüne kadar her türlü badireyi milletimizin desteği ile atlattık, bundan sonra da atlatacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde adil ve merhametli yeni bir dünyayı birlikte kuracağız. Aziz milletimiz müsterih olsun."