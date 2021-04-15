Halkbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? 2021 Halkbank çalışma saatleri belli oldu!

Halkbank çalışma saatleri, normalleşme süreci ile birlikte yeniden düzenlendi. Kimi şubelere göre değişiklik gösterebilen çalışma saatleri, genel olarak tüm Türkiye'de geçerli. Hafta sonu ise, tüm bankalarda olduğu gibi Halkbank da kapalı oluyor ve çalışma saatleri bulunmuyor. Peki, resmi tatiller dışında, hafta içi Halkbank çalışma saatleri nasıl, saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Bu başlık altında, öğle araları dahil, Halkbank şube çalışma saatleri yer almaktadır.

HALK BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Ülkemiz ekonomisinin temelini oluşturan güçlü ve güvenilir bankalar arasında yer alan Halk Bank, haftanın 5 iş günü hizmet vermektedir. Yurt çapında yaygın şubeleri bulunan Halkbank'ın hizmet saatleri hemen hemen tüm şubelerde aynıdır.

HALKBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Halkbank'ın 2021 açılış ve kapanış saati şöyle;

Halkbank da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu.

"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

Sabah açılış: 10:00

Halkbank şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sabah 09:30'da hizmet vermeye başlar. Hafta sonları ise Halkbank hizmet vermemektedir.

HALKBANK ÖĞLE ARASI NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğle Arası: 12:30 – 13:30

Halkbank, 09:30'da başlayan mesainin ardından 12:30'da öğle arası yemek saati nedeniyle 1 saatlik hizmet sağlamamaktadır.

HALKBANK HAFTA SONU AÇIK MI?

Halk Bankası, Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Hafta içi her gün yukarıdaki saatler arasında hizmetlerini sürdürmektedir.

HALK BANKASI HAKKINDA

Türkiye'nin tüm illerinde sayısız şubeleri ile milyonlarca vatandaşa hizmet veren Halkbank, ülke ekonomisinin de temeli oluşturuyor. Sektörün güçlü ve güvenilir bankası Halk Bankası 1938 yılından bu yana hizmet vermeyi de sürdürüyor.

HALKBANK ADRES VE İLETİŞİM

Halkbank şubelerine gitmeden bazı işlemlerinizi müşteri hizmetleri ile de yapabilirsiniz. Halkbank müşteri hizmetlerine bağlanmak için 444 0 400 numarasını arayabilirsiniz. Müşteri hizmetleri 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.