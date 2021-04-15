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Giriş Tarihi: 15.4.2021 09:27 Son Güncelleme: 15.4.2021 09:47

haberi! 'den açıklaması: 1 Haziran'a kadar durduruldu

AA
Son dakika haberi! THY'den Rusya açıklaması: 1 Haziran'a kadar durduruldu

Gelen haberine göre; Türk Hava Yolları (), 1 Haziran'a kadar çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin durdurulduğunu, bu dönemde Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı haftada iki sefer yapılacağını bildirdi.

Son dakika haberi... THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu kararın resmi makamlarca alındığı belirtildi. Resmi makamlarca alınan karar uyarınca, Türkiye ile Rusya arasında haftada iki sefer karşılıklı icra edilecek.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:


"15 Nisan ile 1 Haziran 2021 tarihleri arasında Rusya Federasyonu çıkışlı ve varışlı tüm seferler durdurulmuştur. Bu süre boyunca Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında, karşılıklı olarak haftada iki sefer icra edilecek olup uçuşlarınız hakkında güncel bilgiler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için işlemlerinizi, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden, satış ofislerimizden veya biletinizi satın aldığınız acenteye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz."

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Son dakika haberi! THY'den Rusya açıklaması: 1 Haziran'a kadar durduruldu
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