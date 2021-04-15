THY’nin MAX’leri gökyüzünde! İki yıl aradan sonra ilk seferde THY yöneticileri de uçtu

Türk Hava Yolları (THY) filosundaki B737 MAX tipi uçakları yeniden gökyüzüyle buluştu. Test uçuşlarının ardından iki yıl sonra İstanbul-Ankara arasında gerçekleştirilen ilk tarifeli seferde THY yöneticileri ile birlikte 96 yolcu yer aldı.



Bakım, uçuşa elverişlilik ve uçuş eğitimlerinde yapılan değişiklikler sonrası ülke otoritelerinin verdiği izinler doğrultusunda ABD, Kanada ve Avrupa'da uçuşlara yeniden başlayan Boeing 737 MAX tipi uçakları Türkiye'de de gökyüzü ile buluştu.



THY YÖNETİCİLERİ DE UÇTU



Ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerekli uçuş onaylarını alan ve Türkiye'deki test uçuşları da başarıyla gerçekleştirilen uçak, iki yıl aranın ardından ilk tarifeli uçuşunu bugün yapıyor. THY filosundaki TC-LCA kuyruk tescilli uçak, bugün saat 10:10'da İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gitmek için havalandı. İki yıl aradan sonra yapılan ilk sefere THY yöneticileri ile birlikte 96 yolcu yer aldı



ÖZEL BİR EKİP EĞİTİM ALIYOR



THY yeniden gökyüzüyle buluşan uçaklarda görev alacak özel bir ekip belirledi. Pilot ve kabin memurlarından oluşan 267 kişilik uçuş ekipleri aldıkları eğitim ile B737 MAX tipi uçaklara ve yaşanan sürece her yönüyle hâkim olacak. Bu uçaklar ile seyahat edecek yolcuların aklındaki tüm soru işaretleri kabin ekipleri tarafından yanıtlanacak. Yeniden uçmaya başlayan uçak sayısı arttıkça eğitim alan ekip de genişleyecek.



GÜVENİLİRLİĞİ EASA VE FAA TARAFINDAN ONAYLANDI



İki yıl önce bir yazılım arızası nedeniyle tüm dünyada operasyonları durdurulan B737 MAX tipi uçaklar için uygulanan yazılım ve eğitim iyileştirmeleri en yüksek standartlara göre tasarlandı ve test edildi. Boeing şirketinin, en güvenilir uçaklar arasında yer almasını hedeflediği uçak tipi çalışmalar sonucunda Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA), ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gerekli uçuş onaylarını almayı başardı. Türk Hava Yolları da yeniden uçuşa geçecek uçakları için gerekli tüm prosedür ve testleri en yüksek standartta uyguluyor.