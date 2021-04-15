Türkiye ikincisi olduk

Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 1954'te kurulan Vakıfbank, 67'nci kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Vakıfbank üst yönetiminin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü manevi huzurunda ziyaret etmelerinin ardından yapılan hibrit etkinlikte Vakıfbanklı 1.500 üst düzey yönetici, dijital olarak bir araya geldi. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 20 bin çalışana özel olarak hazırladığı video mesaj ile seslenirken, dijital ortamda 1.500 çalışanın katılımıyla geleneksel 15 ve 20 yıl kıdem ödüllerinin de verildiği kutlamada, 400'e yakın çalışan ödül sahibi oldu.Asırların emanetçisi Vakıfbank'ın 67 yaşını tamamladığını belirten Üstünsalih, şunları kaydetti: "Pandemi koşulları bizi iki yıldır aynı salonda buluşmaktan alıkoyuyor olsa da biz her zaman ve her koşulda gücünü gösteren büyük bir aileyiz. Bankamızın 67 yıllık tarihi nice başarılarla dolu. Aklımızı, yüreğimizi ve emeğimizi ortaya koyarak, hep birlikte inşa ettiğimiz başarılar saymakla bitmez. 84 milyonun daima yanında olmak bizim tarihi görevimiz. Taşıdığımız bayrağın büyük sorumluluğunun bilincindeyiz. Vakıfbank, 2020 yılında, aktif büyüklüğünü yüzde 66.6 artırarak 700 milyar TL'ye çıkardı ve bu şekilde Türkiye'nin en büyük ikinci bankası oldu. Bankamız 67 yıllık tarihi boyunca ülkemizin kalkınmasına, refah seviyesinin artmasına katkıda bulunmuş, özellikle zorlu dönemlerde reel sektöre ve hanelere desteğini daha da artırmıştır."Özellikle zorlu dönemlerde reel sektöre ve hanelere verdikleri desteği daha da artırdıklarını söyleyen Genel Müdür Üstünsalih, "İçinden geçtiğimiz pandemi döneminde de aynı şevk ile çalışmayı sürdürdük. Finansal sistemin sağlıklı şekilde çalışması ve kaynakların doğru alanlarda kullanılması için var gücümüzle çalıştık. Ürün ve hizmetleriyle reel ekonomiye katma değer sağlayan sektörleri kesintisiz şekilde destekledik. Bireysel tarafta yerli üretimin ve sosyal hayatın desteklenmesine yönelik paketler açıkladık. Önümüzdeki dönemde de ülke ekonomisinin ve müşterilerimizin yanında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" diye konuştu.