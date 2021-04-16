Bütçe martta 23.7 milyar fazla verdi

Ekonomide yaşanan her türlü dalgalanmada dahi taviz vermediği mali disiplin ile bütçe açığı performansında fark yaratan Türkiye, bu politikasının meyvelerini almaya devam ediyor. Merkezi yönetim bütçesi şubatın ardından martta da fazla verdi. Mart 2020'de 43.7 milyar lira açık veren bütçe dengesi, bu yılın aynı ayında 23.7 milyar lira fazla verdi. Geçen yıl 32.4 milyar lira olan faiz dışı açık ise, bu yıl 37.9 milyar lira fazlaya döndü.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, bütçe giderleri yüzde 21.9 artarak 111.1 milyar lira olurken, bütçe gelirleri yüzde 184.4 artarak 134.9 milyar liraya ulaştı. Vergi gelirleri yüzde 109.5 artarak 77.4 milyar liraya ulaştı. ÖTV gelirlerinin yüzde 34 artarak 17.8 milyar liraya yükselmesi ve geçen yıl iadeler nedeniyle negatif gelen KDV gelirinin bu sene 4.7 milyar liraya çıkması, ekonomik aktivitedeki güçlü seyrin devam ettiğine işaret etti.Mart verileri ile birlikte 12 aylık bütçe açığı 187.9 milyar TL'den 120.4 milyar liraya eriledi. Bütçe açığının milli gelire oranı ise yüzde 3.6'dan 2.3'e düştü. Yıllık faiz dışı dengenin de 46.1 milyar TL kadar açık rakamından 24.2 milyar TL fazlaya geçtiği dikkat çekti.Merkezi yönetim bütçe giderleri, bu yılın ilk çeyreğinde, yüzde 12.6 artarak 321.3 milyar TL oldu. Aynı dönemde bütçe gelirleri ise yüzde 34.6 artarak 344.1 milyar liraya çıktı. Geçen yıl 29.6 milyar lira olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde 22.8 milyar lira fazlaya döndü. Faiz dışı fazla ise yüzde 727 artarak 71.7 milyar lira oldu.