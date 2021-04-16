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Giriş Tarihi: 16.4.2021

KARGOMsende 81 ile yayılmayı hedefliyor

KARGOMsende 81 ile yayılmayı hedefliyor
Online satıcıların ve alıcıların ihtiyaçlarına göre kurgulanmış, uçtan uca teknolojik altyapısı ve ayrıcalıklı hizmetleri ile dağıtımdaki gönderinin, harita üzerinden canlı takibi, teslimat saati bildirimi, teslimat tarihini, adresini ve kişisini kolaylıkla değiştirme imkânıyla D&R ve İdefix gibi önde gelen e-ticaret markalarına hizmet vermek üzere Kasım 2020'de yola çıkan KARGOMsende, yüzde 99 teslimat oranı ve 10 binlerce olumlu alıcı yorumuyla dikkatleri üzerine çekti. Operasyonunu kısa sürede yüzde 90 kapsama alanıyla 66 ile çıkaran KARGOMsende'nin yeni hedefi 81 ile yayılmak.
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KARGOMsende 81 ile yayılmayı hedefliyor
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