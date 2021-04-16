Türkiye'nin geçen yıl yüzde 1.8 büyüdüğüne işaret eden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Bu kendiliğinden olmadı. G20'de Çin ile birlikte büyüyen iki ekonomiden biriyiz. Bunu alınan tedbirler doğurdu. Her şeyin bir bedeli var. Cari açık verdik, turizmimiz pandemide çok ciddi bir darbe yedi. Özel sektörümüz dış dünyaya olan borçlarını ödedi. Çok sayıda faktörü alt alta koyduğunuzda Merkez Bankamızın yaptığı çalışmayı anlamamız mümkün" şeklinde konuştu.Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervinin buharlaştığı yönünde bir algı yaratılmaya çalışıldığını belirten Yılmaz, şunları söyledi: "Merkez bankalarının varlıkları buharlaşmaz. Bir varlık, bir nitelikten başka bir niteliğe dönüşür. Dolarken TL olur, TL iken altın olur, başka bir şeye dönüşür. Ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde merkez bankaları bu kararları alırlar ve uygularlar. Siyaset yapmak istiyorsunuz, bir algı oluşturmak istiyorsunuz anlıyorum. Ama konumuzla ilgisi yok. Merkez bankalarının elbette normal zamanlardaki politikaları farklıdır, bu tür olağanüstü şartlarda uyguladıkları politikalar apayrıdır. Temenni ederiz ki bu dönem dünyada da bizde de atlatılsın. Gerek aşılamayla gerek diğer tedbirlerle farklı bir döneme geçtiğimiz zaman Merkez Bankamız da yeni dönemin şartlarına göre politikalarını elbette güncelleyecektir."Merkez bankalarının kâr amaçlı olmadığına, ülkenin makroekonomik fiyat istikrarını korumaya ve bununla çelişmeyecek şekilde kalkınmasını desteklemeye dönük yapılar olduğuna dikkat çeken Yılmaz, merkez bankalarında salgın nedeniyle ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankaları dikkate alındığında 7 trilyon dolarlık bir genişleme yaşandığını söyledi. Yılmaz, "Merkez bankaları pandemi şartlarında tarihte görülmemiş birtakım eylemlerde bulunmuşlardır. Bizim Merkez Bankamız da birtakım tedbirler almıştır" dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yıllarca asıl gündeminden uzaklaştırılıp yapay gündemlerle meşgul edilen Türkiye'nin, yine sanal bir gündemle karşı karşıya olduğunu belirtti. CHP ve İYİ Parti'nin son günlerde dile getirdiği '128 milyar dolar' söyleminin, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaya dönük, temeli olmayan yalan ve algı operasyonu olduğunu belirten Akbaşoğlu, bu söylemin, otel odasında yapılan IMF görüşmesinin ürünü olduğunu kaydetti.