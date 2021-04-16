Son dakika | Çalışana ücretsiz izin desteğinde kapsam değişti! İşte ödeme alabilecek iş kolları

GÜNLÜK 50 TL'LİK ÖDEME İLE 1500 TL'LİK DESTEK
TBMM Genel Kurulu torba yasa teklifi üzerindeki görüşmeleri tamamlaşarak kabul etti. Torba düzenleme yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösterip; 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılmasını düzenliyordu.
SON DAKİKA ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİNDE KAPSAM GENİŞLETİLDİ
AK Parti'nin önergesi ile ücretsiz izin desteğinin kapsamı genişletildi. Destekten yararlanacak iş kolları belirlendi.
İŞTE DESTEK ÖDEMESİNDEN YARARLANABİLECEK YENİ İŞ KOLLARI:
İnternet kafeler,
Düğün, balo ve kokteyl salonları.
Oyun makinelerinin işletilmesi.
Güzellik salonları (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar),
Hamam, sauna gibi yerlerin faaliyetleri. kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri (konaklama hizmetleri hariç), zayıflama, masaj salonu, solaryum gibi yerlerin işletilmesi faaliyetleri (Form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç.)"
ÖNEMLİ AYRINTILAR
AK Parti'nin önergeleri ile hükümlülerin elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilmesi ve ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin ziyaretçileriyle yaptığı kapalı görüşlerin kayda alınmasına ilişkin düzenlemeler yasadan çıkartıldı.
YASADA NELER VAR
Kabul edilen yasa tarım kredi borçlarının yapılandırılması, kamu kurum ve kuruluşları, menkul ve gayrimenkul malları elektronik ortamda açık artırmayla satışına olanak tanıyor. Yasa, kurumlar vergisinin 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 oranında uygulanmasını öngörüyor.