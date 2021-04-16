Son dakika | Çalışana ücretsiz izin desteğinde kapsam değişti! İşte ödeme alabilecek iş kolları

Son dakika... Pandemi önlemleri kapsamında bayram sonrasına kadar çalışmalarına ara verilen işyerlerine son dakika desteği geldi. Aylık bin 500 liralık ücretsiz izin desteğinin kapsamı bilardo, düğün, spor, güzellik salonları, kaplıcalar ile internet kafeleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

GÜNLÜK 50 TL'LİK ÖDEME İLE 1500 TL'LİK DESTEK

TBMM Genel Kurulu torba yasa teklifi üzerindeki görüşmeleri tamamlaşarak kabul etti. Torba düzenleme yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösterip; 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılmasını düzenliyordu.