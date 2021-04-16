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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Çalışana ücretsiz izin desteğinde kapsam değişti! İşte ödeme alabilecek iş kolları
Giriş Tarihi: 16.4.2021 07:12

Son dakika | Çalışana ücretsiz izin desteğinde kapsam değişti! İşte ödeme alabilecek iş kolları

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika | Çalışanlara izin ve desteklerle ilgili kapsam değişti

Son dakika... önlemleri kapsamında bayram sonrasına kadar çalışmalarına ara verilen işyerlerine son dakika desteği geldi. Aylık bin 500 liralık ücretsiz izin desteğinin kapsamı , düğün, spor, güzellik salonları, kaplıcalar ile internet kafeleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

GÜNLÜK 50 TL'LİK ÖDEME İLE 1500 TL'LİK DESTEK

TBMM Genel Kurulu torba yasa teklifi üzerindeki görüşmeleri tamamlaşarak kabul etti. Torba düzenleme yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösterip; 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılmasını düzenliyordu.

Son dakika | Çalışanlara izin ve desteklerle ilgili kapsam değişti

SON DAKİKA ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİNDE KAPSAM GENİŞLETİLDİ

AK Parti'nin önergesi ile ücretsiz izin desteğinin kapsamı genişletildi. Destekten yararlanacak iş kolları belirlendi.

İŞTE DESTEK ÖDEMESİNDEN YARARLANABİLECEK YENİ İŞ KOLLARI:

Son dakika | Çalışanlara izin ve desteklerle ilgili kapsam değişti

İnternet kafeler,

DSV, Türkiye E-ticaretini Avrupa’ya Açtı
DSV, Türkiye E-ticaretini Avrupa’ya Açtı
Son dakika | Çalışanlara izin ve desteklerle ilgili kapsam değişti

Form tutma ve vücut geliştirme salonları.

Son dakika | Çalışanlara izin ve desteklerle ilgili kapsam değişti

Eğlence parkları.

Son dakika | Çalışanlara izin ve desteklerle ilgili kapsam değişti

Lunaparklar

DSV, Türkiye E-ticaretini Avrupa’ya Açtı
DSV, Türkiye E-ticaretini Avrupa’ya Açtı
Son dakika | Çalışanlara izin ve desteklerle ilgili kapsam değişti

salonlarının faaliyetleri.

Son dakika | Çalışanlara izin ve desteklerle ilgili kapsam değişti

Düğün, balo ve kokteyl salonları.

Son dakika | Çalışanlara izin ve desteklerle ilgili kapsam değişti

Oyun makinelerinin işletilmesi.

DSV, Türkiye E-ticaretini Avrupa’ya Açtı
DSV, Türkiye E-ticaretini Avrupa’ya Açtı
Son dakika | Çalışanlara izin ve desteklerle ilgili kapsam değişti

Güzellik salonları (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar),

Son dakika | Çalışanlara izin ve desteklerle ilgili kapsam değişti

Hamam, sauna gibi yerlerin faaliyetleri. kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri (konaklama hizmetleri hariç), zayıflama, masaj salonu, solaryum gibi yerlerin işletilmesi faaliyetleri (Form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç.)"

Son dakika | Çalışanlara izin ve desteklerle ilgili kapsam değişti

ÖNEMLİ AYRINTILAR

AK Parti'nin önergeleri ile hükümlülerin elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilmesi ve ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin ziyaretçileriyle yaptığı kapalı görüşlerin kayda alınmasına ilişkin düzenlemeler yasadan çıkartıldı.

YASADA NELER VAR

Kabul edilen yasa tarım kredi borçlarının yapılandırılması, kamu kurum ve kuruluşları, menkul ve gayrimenkul malları elektronik ortamda açık artırmayla satışına olanak tanıyor. Yasa, kurumlar vergisinin 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 oranında uygulanmasını öngörüyor.

DSV, Türkiye E-ticaretini Avrupa’ya Açtı
DSV, Türkiye E-ticaretini Avrupa’ya Açtı
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Son dakika | Çalışana ücretsiz izin desteğinde kapsam değişti! İşte ödeme alabilecek iş kolları
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