SON DAKİKA: İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanış saatleri belli oldu

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yaptıkları görüşmeler sonrasında koronavirüs önlemi olarak AVM ile cadde mağazalarının saat 17.00'de, semt dükkanlarının da saat 17.30'da kapanacağını açıkladı.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Avdagiç, "İstanbul valimiz ile yaptığımız görüşmeler sonunda valiliğimizin talepleri doğrultusunda; AVM ile cadde mağazalarının kapanma saati 17.00, semt dükkanlarının kapanma saatinin 17.30 olarak belirlenmiştir. Bu zor dönemde vakaları azaltmak için fedakarlık gerekiyor" dedi.
İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır.— Şekib Avdagiç (@SekibAvdagic) April 15, 2021
Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz. @AliYerlikaya https://t.co/9MDsL8qRnj