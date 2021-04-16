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Giriş Tarihi: 16.4.2021 11:46 Son Güncelleme: 16.4.2021 12:07

: 'da ve dükkanların kapanış saatleri belli oldu

SON DAKİKA: İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanış saatleri belli oldu

haberi: 'da ve mağazaların kapanış saatleri belli oldu...İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yaptıkları görüşmeler sonrasında koronavirüs önlemi olarak AVM ile cadde mağazalarının saat 17.00'de, semt dükkanlarının da saat 17.30'da kapanacağını açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yaptıkları görüşmeler sonrasında koronavirüs önlemi olarak AVM ile cadde mağazalarının saat 17.00'de, semt dükkanlarının da saat 17.30'da kapanacağını açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Avdagiç, "İstanbul valimiz ile yaptığımız görüşmeler sonunda valiliğimizin talepleri doğrultusunda; AVM ile cadde mağazalarının kapanma saati 17.00, semt dükkanlarının kapanma saatinin 17.30 olarak belirlenmiştir. Bu zor dönemde vakaları azaltmak için fedakarlık gerekiyor" dedi.

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SON DAKİKA: İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanış saatleri belli oldu
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