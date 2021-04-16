Son dakika: Sigortasız çoban kalmayacak! 120 milyonluk destek

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı çoban istihdamının artırılması amacıyla eğitim ve destek projesi ile binlerce kişiye sigortalı çalışma fırsatı yarattı. Hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve bilinçli beslenmeyle verim artışını sağlamak, özellikle kuzu kayıplarını en aza indirmek için düzenlenen sürü yönetimi eğitimiyle üç yıllık dönemde yaklaşık 120 milyon lira destek sağlandı. Bu destek hayvan sahiplerinin sürü yöneticisi çalıştırması halinde devlet tarafından hibe veriliyor. Çoban istihdam eden 5 bin 400 işletmeye 2018 yılında 28 milyon lira, 2019 yılında 7 binin üzerinde işletmeye yaklaşık 36 milyon lira, geçen yıl da 12 bine yakın işletmeye 53 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Bu eğitimler il ve ilçe tarım müdürlüklerinde, halk eğitim merkezlerinde veriliyor. Sürü yönetici istihdamı desteği için başvuru yapan işletmenin istihdam ettiği çobanın sigorta primini 5 ay süreyle yatırmış olması gerekiyor. Desteğe başvuran işletmenin kayıtlı 100 baş anaç koyun keçi varlığına sahip olması gerekiyor.