Vakko Holding Yargıcı’yı alıyor

VakkoHolding, Türkiye'nin önemli moda markalarından Yargıcı'yı bünyesine katmak üzere niyet mektubu imzaladığını açıkladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre, Vakko Weeding, Vakkorama, W Collection, V2K designers, Vakko Patisserie, Christofle, Pronovias markalarıyla müşterilerine farklı alanlarda özel deneyimler sunmayı sürdüren Vakko Holding, markaları arasına Yargıcı'yı da ekleyerek kendi kategorisinde büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor. Temelleri 1978 yılında atılan, kadın modası ve ev dekorasyonu alanında faaliyet gösteren Yargıcı'nın 62 mağazası bulunuyor.