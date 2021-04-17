2.5 milyar dolarlık yatırım son fazda

Tosyalı Holding, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Salgının tüm olumsuz koşullarına rağmen Türkiye ekonomisine katkısını sürdüren şirket, İskenderun'da son yılların en büyük sanayi yatırımlarından birine imza atıyor. Geçen yıl İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) başladığı yeni çelik yatırımına devam eden şirket, söz konusu yatırımın büyük bölümünü tamamladı. Başlangıçta hurdadan üretim yapacak olan Sarıseki Tesisi, orta vadede ise madenden çelik üretimine geçecek. Toplam yatırım büyüklüğü 2.5 milyar doları bulacak tesis devreye girdiğinde, yılda 4 milyon ton yassı çelik üretecek ve bin 300 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.Yatırımı devam eden tesis Türkiye'nin yassı çelik ithalatının yarısını, yani yıllık 4 milyar dolarlık ithalatını ikâme edecek. Bu tesisle birlikte Tosyalı Holding'in konsolide üretim rakamı da yıllık 10 milyon tonu bulacak. Bu rakamla Tosyalı, sadece Türkiye'nin değil bölgenin en büyük üreticilerinden biri haline gelecek. Sarıseki Tesisi bünyesinde bulunacak iki liman, Tosyalı'nın yıllık 2 milyar doları aşacak ihracat gücüne de önemli katkı sağlayacak.Sarıseki Tesisi ile, daha düşük elektrik enerjisi tüketimi sağlayan Quantum Furnace teknolojisinin Türkiye'deki ilk kullanıcısı Tosyalı İskenderun olacak. Endüstri 4.0 uygulamalarını üretim süreçlerine entegre edecek tesis, dijital dönüşümün dünya çelik üretimindeki en iyi örnekleri arasında yer alacak.Afrika'da da büyümesini sürdüren Tosyalı, Cezayir'de 2013'te başladığı ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yurtdışı yatırımı olan Tosyalı Algerie'de yatırımlarını sürdürüyor. 5 faz olarak planlanan ve 4. faz yatırımının başladığı Tosyalı Algerie, tüm etaplar tamamlandığında, 7.5 milyon tonu entegre maden tesisinden olmak üzere, 8.5 milyon tona ulaşan yassı ve uzun mamul kapasiteli tesise dönüşecek. Tosyalı Algerie'nin cirosunun 5 yılda 8 milyar doları aşması planlanıyor.Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, salgın koşullarına rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini bildirdi. Tüm dünyanın salgınla sarsıldığı 2020'de Türkiye'de ve dünyada büyük yatırımlar ertelenirken kendilerinin yollarına aynı anlayışla devam ettiklerini kaydeden Tosyalı, "Bugün İskenderun'da yatırımı devam eden yassı çelik tesisimiz, gerçekleştireceği teknolojik ve katma değerli üretimle bir yandan toplam kapasitemizi yılda 10 milyon ton seviyesine taşırken bir yandan da ülkemizin cari açıkla mücadelesine ciddi katkı verecek" açıklamasında bulundu.