Batman, Mardin ve Habur’u birbirine bağlayan Hasankeyf köprüsü açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman, Mardin ve Habur'u birbirine bağlayan Hasankeyf-2 köprünün açılışına katıldı.

Köprünün açılışı nedeniyle Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hasankeyf Köprüsü'nün Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat Yolu üzerine bir altın halka gibi nakşedildiğine dikkat çekerek, "Dicle nehri üzerine inşa ettiğimiz Hasankeyf-2 Köprüsü, 1001 metre uzunluğunda bölünmüş yol standardında ülkemizin en uzun köprüleri arasında yerini almıştır. Üzerinde yaya yolu da bulunan köprümüzün en uzun ayak yüksekliği 90 metre, en geniş açıklığı ise 168 metredir. Köprümüzle birlikte, Batman, Mardin ve Habur Sınır Kapısı arasındaki bağlantı güvenli bir şeklide sağlanacaktır. Hasankeyf Köprüsü yöre halkımızın daha tasarruflu, daha ekonomik bir şekilde seyahat etmesini sağlayacaktır. Hasankeyf Köprüsü ile zamandan 20 milyon lira, akaryakıttan da 9 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 29 milyon liralık tasarruf elde edeceğiz.



Yaptığımız her proje çevresel sonuçları açısından da değerlendirilmektedir.



Hasankeyf-2 Köprümüz ile kısalttığımız mesafeler sayesinde, atmosfere 3 bin 895 ton daha az emisyon salınımı olacaktır. Hükümetlerimizin gösterdiği irade ile Güney Doğu illerimize de geçmişte tasavvuru çok güç olan bir yaşam kalitesi kazandırdık. Her ilimiz gibi Batman da bu hummalı çalışmalardan nasibini almıştır ve almaya devam edecektir. 2003'te Batman'da sadece 15 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu on katın üzerinde artırarak, 162 kilometreye çıkardık. Batman'da halen yapımı devam eden karayolu projelerimizin toplam maliyeti de 1 milyar 914 milyon liradır. Projemiz, tamamen Türk mühendis ve işçilerin, bilgisi, deneyimi ve alın terleriyle gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı. Törene Batman Valisi/Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, AK Partili Milletvekilleri ile pandemi nedeniyle az sayıda vatandaş katıldı.