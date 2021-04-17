Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri BDDK’dan bireysel bankacılığa yeni model
Giriş Tarihi: 17.4.2021

’dan bireysel bankacılığa yeni model

BDDK’dan bireysel bankacılığa yeni model
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ekonomi Reformları Eylem Planı kapsamında, bankaların iş modellerini vatandaşın hak ve menfaatlerine uygunluğunu değerlendiren Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Modeli'ni (BAM) geliştirdi. BDDK'dan yapılan açıklamada, genç ve yaşlılar gibi kırılgan müşteri profilinde bireysel bankacılık hizmetleri kullanımının yaygınlaştığı ifade edildi. Açıklamada, "BAM ile mevzuata uygunluk denetimine ilaveten banka işleyişinin, iş modelinin, strateji ve politikalarının finansal tüketicilerin hak ve menfaatleri kapsamında değerlendirilmesi, bu doğrultuda standartlar oluşturularak en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır" denildi.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
BDDK’dan bireysel bankacılığa yeni model
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA