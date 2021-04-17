Turizmde sevindiren dönem! Oteller kapılarını açıyor

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren turizm sektöründen iyi haberler gelmeye başladı. Yatırımlar bir taraftan sürerken oteller de kapılarını açmaya başladı. Orka Otelleri'ni bünyesinde barındıran Edestaal Grubu 26 Nisan'da yeni sezonu resmen başlatacaklarını duyurdu.

Yeni yatırımlar yaptıklarını dile getiren Yönetim Kurulu Üyesi Faik Caner Torunoğulları, tatil planı yapan vatandaşların yanı sıra on binlerce sektör çalışanının da umutla beklediği açıkladı.

Torunoğulları şunları söyledi: "26 Nisan itibari ile otellerimizi misafirlerinin hizmetine açmaya hazırlanıyor. Tüm dünyayı saran Covid-19 pandemi krizinden en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi turizm sektörü olmasına rağmen bizler geçen sene de Marmaris bölgesinde kapılarını misafirlerinin hizmetine açan ilk otellerden birisi olmuştuk. Bu yıl da geçen sene olduğu gibi misafirlerimizin sağlıklı ve güvenli tatil geçirebilmeleri için tüm önlemlerimizi aldık ve 26.04.2021 tarihi itibari ile ilk misafirlerimizi ağırlamak için tesisimizi hazırladık. Sağlıklı ve güvenli bir tatil için yerli ve yabancı tüm misafirleri ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." Salgınla mücadelede tecrübe kazanan Türk turizmciler bu yıl için yeni arayışlara girdi. Turizmciler 'kişiye özel loca' sistemi ile dünyada fark oluşturmayı amaçlıyor. Torunoğulları "Sahilde, denize sıfır localarda artık kişilere, gruplara özel dönemi başlatıyoruz. 'Özel localarda' herkes gönlünce tatilini yapabilecek" diye konuştu.