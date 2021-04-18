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Giriş Tarihi: 18.4.2021

Aydem’de talep toplama pazartesi başlıyor

Aydem’de talep toplama pazartesi başlıyor
AYDEM Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin halka arzında talep toplama süreci 19 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve 22 Nisan Perşembe günü sona erecek. Pay başına fiyat aralığının 8.50--9.90 TL olarak belirlendiği, oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, 1 milyar TL'lik gelir hedefleniyor. Aydem Aydem Enerji CEO'su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli arzla ilgili şunları söyledi: "Son 3 yılın en büyük halka arzı olacak bu işlemden, 1 milyar TL'lik gelir bekliyoruz. 2021 yılı hibrit yatırımlarımız için başlangıç olacak, kurulu gücümüzü 5 yılda iki katına çıkaracağız."
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Aydem’de talep toplama pazartesi başlıyor
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