Aydem’de talep toplama pazartesi başlıyor

AYDEM Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin halka arzında talep toplama süreci 19 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve 22 Nisan Perşembe günü sona erecek. Pay başına fiyat aralığının 8.50--9.90 TL olarak belirlendiği, oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, 1 milyar TL'lik gelir hedefleniyor. Aydem Aydem Enerji CEO'su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli arzla ilgili şunları söyledi: "Son 3 yılın en büyük halka arzı olacak bu işlemden, 1 milyar TL'lik gelir bekliyoruz. 2021 yılı hibrit yatırımlarımız için başlangıç olacak, kurulu gücümüzü 5 yılda iki katına çıkaracağız."