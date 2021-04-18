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Giriş Tarihi: 18.4.2021 23:11

Bakan Dönmez paylaştı: oranı yüzde 100'ü zorluyor

Bakan Dönmez paylaştı: Yenilenebilir enerji oranı yüzde 100'ü zorluyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , kurulu güç içerisindeki oranının yüzde 100’ü zorladığını belirterek, "İlk üç ayda devreye giren kurulu gücümüzün %97,9’u yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu." dedi.

Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının payı her geçen gün artıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"YÜZDE 100'Ü ZORLUYOR"

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yenilenebilir enerji atağımız 2021'de de sürüyor. Her geçen gün artan kurulu güç içerisindeki yenilenebilir enerji oranı yüzde 100'ü zorluyor. İlk üç ayda devreye giren kurulu gücümüzün %97,9'u yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu." ifadelerini kullandı.

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Bakan Dönmez paylaştı: Yenilenebilir enerji oranı yüzde 100'ü zorluyor
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