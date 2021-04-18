İflas aşamasında şirket bütün olarak satılacak





- ŞİRKETLER PARÇALANMAYACAK:



İflas aşamasındaki firmaların satışı, "işletmenin devamlılığı ve ekonomiye katkısı" gözetilerek yapılacak. Bu nedenle şirketler parçalanmadan hakları ile birlikte bir bütün olarak satılacak. Eğer uygulanan yöntem ile satış gerçekleşmezse, mallar ile hakları ayrı ayrı satışa sunulacak.





- SÖZLEŞMENİN FESHİ:



Konkordatonun başarıya ulaşabilmesi için, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmeler konkordato sürecinde de devam edecek. Borçlu için aşırı külfet getiren sözleşmeler ise komiserin uygun görüşü ve mahkemenin izniyle borçlu lehine feshedilebilecek.