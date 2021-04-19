5 kişi ve üzerindeki gruplara Axa Sigorta’dan “Sülale İndirimi”

AXA Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortasının sunduğu hizmetlerine ek olarak sigorta sahiplerinin 5 ile 20 kişi arasında grubunu oluşturanlar için %10 "Sülale İndirimi" fiyat avantajı sağlıyor. "Sülale İndirimi" kapsamında ise tamamlayıcı sağlık sigortasının fiyat avantajlarına ek olarak %10 oranında ek bir indirim tanımlanıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran herkes minimum 5, maksimum 20 kişilik bir grup oluşturarak, akrabalık durumuna bakılmaksızın Sülale İndirimi'nden yararlanılabilecek. Tamamlayıcı sağlık sigortası, sigortalılara özel hastanelerde sadece 15 lira devletin zorunlu katılım payını ödeyerek özel sağlık sigortasının sunduğu tedavi imkanları sunuyor. Böylece sigortalılar özel sağlık sigortalarından farklı olarak tedavi ücreti tutarının %20-30'u civarında değişebilen 'katılım payını'da ödememiş oluyor; ayrıca özel sağlık sigortasına nazaran hem yıllık bazda çok daha düşük primler hem de tedavi başına çok daha düşük katılım payı ödüyor. Özel hastanelerde tedavi imkânı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası ürününden faydalanmak için ise SGK'lı olmak yeterli. Axa Sigorta Pazarlama Direktörü Alper Tanyer, "İnsanların hayatında yalnızca hasar anında zararı ödeyen şirket olmanın ötesine geçmek en öncelikli hedefimiz. Sektörde yer alan 'Aile Paketi'ni farklı bir noktaya taşımak istedik, toplumumuzda yer alan geniş aile, yani 'sülale' kavramından yola çıktık. Geçtiğimiz yıl mart ayında aile indiriminde %7,5 indirim oranını %10'a çıkardık. 'Sülale İndirimi' ile tamamlayıcı sağlık sigortası müşterilerimizin herhangi bir akrabalık ilişkisi şartı olmaksızın sevdiklerini de düşünerek sağlıklarını korumak adına bir adım atmalarında destek olmak istedik" ifadelerini kullandı.