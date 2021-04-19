AB hibelerine rekor başvuru

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kovid-19 salgınının getirdiği zorluklara rağmen IPARD 10. Başvuru Çağrısı'na beklentilerin üzerinde başvurunun geldiğini bildirdi. Pakdemirli, hayvansal üretim sektörü için 45 milyon euroluk hibe paketini üreticilere sunduklarını hatırlattı. Pakdemirli, "İşleme-pazarlama sektörü için ise 80 milyon euro olmak üzere toplam 125 milyon euro, yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini sunduk. Amacımız kırsalda yeni yatırımların önünü açmak, istihdamı artırmak, katma değerli üretimi geliştirmek" şeklinde konuştu. Pakdemirli, üreticiye verilen mazot ve gübre desteğinin 25 milyar lirayı geçtiğini belirterek, "Üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkı için stratejik ürünlerde mazot maliyetinin yüzde 50'si karşılanıyor. 2020 üretim yılını kapsayacak şekilde buğday, arpa, tahılın da yer aldığı hububat grubunda dekara 8 lira olan gübre desteği 16 liraya diğer ürünlerde 4 lira olan destek de 8 liraya çıkarıldı. Böylece gübre desteği yüzde 100 artmış oldu" dedi.