Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor, Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar oldu?

Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Bayram ikramiyelerine enflasyon oranında artış yapılacağı yönündeki açıklama milyonlarca emeklinin yüzünü güldürürken Ramazan Bayramı'na her geçen gün yaklaşırken ise "Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor, Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar oldu?" soruları da gündeme taşındı. Hal böyleyken bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih için araştırmalar sürüyor.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul eden Erdoğan, yaklaşık 3 yıl önce emeklilere bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü verdiklerini ve bu uygulamayı hemen başlattıklarını hatırlattı.
EMEKLİ İKRAMİYELERİNE İYİLEŞTİRME
Salgın döneminde alınan tedbirler kapsamında en düşük emekli maaşını bin 500 liraya çıkartarak hiçbir vatandaşın mağdur duruma düşmemesini sağladıklarını ifade eden Erdoğan, göreve geldiklerinde emekli maaşlarının 66 liradan başladığını hatırlatarak, emeklilerin bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahip olduğunu, bunu da yeterli görmediklerini, ülkenin imkanlarının genişlemesine paralel olarak emeklilerin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlandıklarını söyledi.
Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, ikramiyelere enflasyon oranında artış yapılacak olmasından dolayı bütün emekliler adına Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
Artışın geçmişe dönük işletilmesini talep eden Ergün, "İkramiyenin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren aylıklara 6 ayda bir yapılan zam ikramiyeye de uygulansın. İlk 6 ayda bayram öncesinde ödenecek ikramiye bin 545 lira olsun" dedi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHİ BELLİ Mİ?
Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.
Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021
Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor