Biotrend ne zaman halka arz olacak, hisse fiyatı ve kodu nedir? Biotrend Enerji halka arz ediliyor!

Biotrend Enerji halka arz talep toplama tarihinin 19-20-21 Nisan 2021 olduğunu duyurması ile beraber milyonlarca kişinin gündemindeki yerini aldı. Ülkemizde enerji sektörünün öncü firmalarından olan bu şirketle ilgili olarak "Aydem Yenilenebilir Enerji ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek?" Soruları yanıt aramaya başladı. Yatırımcılar son dönemde bu şirketlerle alakalı gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte Aydem halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu ile ilgili tüm detaylar…