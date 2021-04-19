Çöp ve atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi'yle birlikte çöp ve atıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik yatırımlar da hız kazandı. Tüm Türkiye'nin 2023 yılında sıfır atık sistemine geçmesi hedeflenirken atıkların dönüşümü için kurulan tesis sayısı bin 400'e ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ambalaj atığı geri kazanım tesisi sayısının bin 131'e çıktığını belirtti. 86 PROJEYE 108 MİLYON LİRAEmine Erdoğan'ın Ankara'dan başlattığı seferberlik 2.5 yılda tüm Türkiye'ye yayıldı. Sıfır Atık Projesi kapsamında kamu kurum kuruluşları, AVM, işyerleri, okullar, oteller, havalimanları, marinalar gibi noktalarda çalışmalar yapılırken, binlerce binaya sıfır atık sistemi kuruldu. Kamu kurumlarına atık ayrıştırma kutuları yerleştirildi. Atık çöp olarak değil, kağıt, metal, cam, organik olarak ayrı ayrı atılmaya başlandı. Atıklar belediyelerce yönetilmeye başlarken, yüze yakın ilde atık dönüştürme sistemleri kuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sıfır atık kapsamında 86 projeye 108 milyon lira destek sağladı. Çevre dostu sokak projelerine 1 milyon 761 bin lira, katı atık programından oluşan 16 projeye 50 milyon lira yardım yapıldı.atıkların kazanımı ile 2023 yılına kadar 5 milyar liralık katma değer yaratılması öngörülüyor. Türkiye'deki evsel atıkların yüzde 52'sini organik atıklar, yüzde 6'sını plastik atıklar, yüzde 10'unu kâğıt ile karton atıkları, yüzde 4'ünü cam, yüzde 2'sini metal, kalan kısmı ise diğer atıklar oluşturuyor.