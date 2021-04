Karaismailoğlu: Son 19 yılda 1 trilyon 86 milyar liralık yatırım yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. kesimin Habipler-Hasdal şantiyesinde incelemelerde bulundu. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Hasankeyf Köprüsü'nü açmak için Batman olduklarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, " Bugün ise İstanbul'dayız. Türkiye'nin doğusu ve batısında, kuzeyinde ve güneyinde bütünsel kalkınmayı eşit olarak sağlamak, 2002 yılı öncesinde ihmal edilmiş hiçbir iş bırakmamak için hummalı bir çalışma içerisindeyiz.

Biz hem köydeyiz hem kentteyiz. Geçit vermez denen dağlarda tünellerimizle nehirlerimizin üzerinde köprülerimizle denizlerde limanlarımızla, göklerde uydularımızla biz varız. Bizler milletimizin hizmetinde her noktadayız. Bildiğiniz gibi Türkiye, 19 yıldır, ülkemizi dünya ile hem sosyal hem de ekonomik açıdan bağlayan ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına olağanüstü hız vermiştir. Bugün Türkiye'nin; salgın hastalık koşullarına ve dünyanın en büyük ekonomilerinin girdiği durağanlığa rağmen büyümesini devam ettiren bir ülke olması işte bu akılcı, planlı ve kararlı yatırımların bir sonucudur. Bakanlığımız insan, yük ve data ulaştırmada mükemmel ve eksiksiz bir ekosistem oluşturarak Ulaştırma ve haberleşme sistemimizin gelişimi için adımlarımızı planlı bir şekilde atıyoruz. Ulaşım ve haberleşmede yaptığımız her yatırım, ülkemizin ekonomisini canlandırıyor, büyümeyi sürdürülebilir kılıyor ve istihdam olanaklarını artırıyor" dedi.



Her haneye refahın ulaşması için gençlerin gelecek kaygılarının giderilmesinde yaptıkları yatırımların öneminin çok büyük olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "İşte bu yüzden insanımızın ve ülkemizin menfaatleri gereği, yeri geliyor devletimizin imkanlarıyla, yeri geliyor kamu-özel sektör iş birliği projeleri ile ülkemizin tüm eksiklerini yüksek nitelikli projelerle tamamlıyoruz. Nihai resimde ortaya çıkacak ulaştırma ekosistemi, "dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olacak Türkiye'nin altyapısıdır. Maalesef yersiz ve maksatlı eleştirilere maruz kalan Kamu Özel Sektör yatırımlarımızla ilgili de birkaç cümle etmek istiyorum: Türkiye gelişmekte olan ülke olmak konumundan gelişmiş ülke olmak konumuna koşar adım ilerliyor. Bu süreç daha çok yatırımı daha hızlı bir şekilde yapmayı ve önümüze çıkan hem coğrafi hem de konjonktürel fırsatları bir an önce değerlendirmeyi gerektiriyor. Biz de bu aşamada özel sektörün de kabiliyetleri ve sermayesi dahil olmak üzere tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, hangi projelerin kamu ihalesi ile hangi projelerin KÖİ ile yapılacağını ülkenin kısa-orta ve uzun vadeli menfaatlerini gözeterek belirlemektedir" diyen Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yapılan kapsamlı etütler ve titiz fizibilite çalışmaları neticesinde, belli projelerin KÖİ ile yapılabilirliğine karar verilmektedir. KÖİ ile yapılan bütün ihaleler açık ihale olup bütün firmalar girebilmekte ve en uygun teklifi veren de ihale kalmaktadır. Projelerimizin işletme haklarını süreli olarak devrederken, geçiş ücretleri üzerinden, inşasının yanında tüm bakım ve onarım hizmetlerini, finansman giderlerini, yenileme çalışmalarını ve işletme giderlerini de yüklenici şirketlere yaptırmış oluyoruz. Böylelikle bu projeler, vakti geldiğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mıza devir olurken, devlet bütçesine yük ve finansal risk oluşturmadan, ilk günkü nitelikleriyle bakımları yapılmış ve yepyeni bir şekilde teslim alınıyorlar. Yani inşasından bakımına, tamirinden işletme giderlerine tüm masraflar işletmeci firmalar tarafından sağlanıyor. Projeler Bakanlığımızın kontrolünde, yakından takip edilerek, gayet sağlıklı bir şekilde ilerlemektedir. Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir-İstanbul Otoyolu, YSS Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Ankara-Niğde Otoyolu gibi büyük ölçekli projelerde hep bu yöntem tercih edilmiştir. Bu kadar büyük bütçeli projeler çok kısa Zamanda tamamlanarak ülkemize kazandırılmıştır. Netice olarak tüm bu eserler işletme kontratları bittiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ve vatandaşlarının öz be öz malı olacaktır. Örneğin Yavuz Sultan Selim Köprüsünün de içinde olduğu kuzey Marmara otoyolu 3. Kesim 2027 yılında işletme süresi biterek devletimize yeni yapılmış gibi teslim edilecektir."



KARAİSMAİLOĞLU, "19 YILDA ULAŞIM VE İLETİŞİM MODLARINA 1 TRİLYON 86 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK

Karayollarında can güvenliğinin uzun yıllar kanayan bir yara olduğunu bu konuda da ciddi bir mesafe kaydettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, karayollarında seyreden araç sayısının son 13 yılda yüzde 80oranında arttığını, kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısında ise yüzde 79 oranında azalma sağladıklarını ifade etti.



"Çanakkale Köprüsü'nü gelecek yıl açarak Marmara ringini tamamlayacağız"



Kuzey Marmara Otoyolu, Marmara ringinin bileşeni olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin sanayi ve ticaretinin büyük bir kısmının gerçekleştiği Marmara Bölgesi'nde Marmara Otoyol ringinin tamamlanması uluslararası lojistik hareketliliğin sağlanması açısından çok önemlidir. Marmara otoyol ringi ile etkileşim halinde 9 ilimiz bulunmaktadır. Bu illerimiz ülke nüfusunun yüzde 37'sini, ihracatın yüzde 75'ini, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 65'ini oluşturuyor. Diğer yandan dünyanın en önemli ticaret yollarından olan Orta Koridor, Marmara Bölgemizden geçerek İngiltere'den Çin'e bir kuşak yol oluşturmaktadır. Önümüzdeki yıllarda Marmara Bölgesi'nin dünyanın ekonomik açıdan büyüyen bu coğrafyasının kavşak noktası olacağı aşikardır. Bir başka değişle dünyanın en üretken ve en hızlı büyüyen coğrafyasının tam ortasında yer alan Marmara Bölgesi, dünya ticaretinin kalbinin attığı bir transit merkez haline gelecektir. Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamladık, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gelecek yıl açarak Marmara ringini tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Kanal İstanbul'u inşa ederek hem dünya ticaretindeki iddiamızı kuvvetlendireceğiz hem de dünya mirası İstanbulumuzu ve İstanbulluları her yönden güvence altına alacağız"



Kanal İstanbul Projesine ilişkin de konuşan Bakan Karaismailoğlu, Elbette Marmara Bölgesi'nin gelecek resminde yer alan en stratejik ve katma değerli proje, yapımına kısa bir süre sonra başlayacağımız Kanal İstanbul olacaktır. Dünyada yük trafiği artarken denizyolu taşımacılığı önemini artırarak korumaktadır. Bugün, tüm bölge ülkeleri yüklerini Karadeniz'e indirip boğazlardan Güney'e ve Orta Koridor'a aktarma çabası içindedir. Dahası Karadeniz ile Ege kıyılarında liman yatırımlarını hızlandırmışlardır. Orta Koridor'un ve Kuzey Güney Koridoru'nun kesişiminde bulunan İstanbul, dünya ticaretinin odak şehri haline gelirken Boğazlar'dan geçen yük miktarının her yıl artacağı da açıkça görülmektedir. İstanbul Boğazı'ndan bugün 43 bin gemi geçiş yapmaktadır.

Ayrıca bunun çok üzerinde şehir içi boğaz trafiği de de bununla birlikte devam etmektedir. Bu rakam dahi Boğaz'ın kaldırabileceğinin çok üzerindedir. Karadeniz bir ticaret gölü haline gelirken, emniyetli geçiş kapasitesinin 25 bin olduğu Boğazlarımızdan geçen gemi sayıları kaçınılmaz olarak artacaktır. İstanbul Boğazı'ndan geçen bu gemilerin gemi hacimleri çok büyümüştür. Boğazdan geçen gemilerin yüzde 20'sinin tehlikeli madde taşıdığı düşünüldüğünde, dünya kenti İstanbul kıyılarının giderek daha fazla riskle karşı karşıya kalacağını görüyoruz. Yani, tehlikenin boyutları çok daha büyüdü. bundan böyle canımız da güvende değil, malımız da çevremiz de. İşte bu yüzden Kanal İstanbul'u inşa ederek hem dünya ticaretindeki iddiamızı kuvvetlendireceğiz, hem de dünya mirası İstanbulumuzu ve İstanbulluları her yönden güvence altına alacağız" dedi.

"Habipler ile Hasdal kesiminin trafiğe açılmasıyla birlikte, 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını hizmete almış olacağız"



Bağlantı yolları ile birlikte toplan 400 kilometre uzunluğunda olan Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "6 kesimden oluşan Kuzey Marmara Otoyolu toplam 8 milyar dolara mal oldu. Bu maliyetin çok kısa sürede geri dönüşünü öngörmekteyiz. Proje faydaları bakımından, zamandan, yakıttan, CO2 emisyonundan, yaptığımız tasarruf yıllık 2,5 milyar TL'yi aşmaktadır. Çevreye katkısı açısından bakarsak, elde ettiğimiz CO2 emisyonundaki düşüş 16 bin ağaca bedeldir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu İstanbul'a kazandırarak son derece önemli bir iş başardık.

Eğer bu yatırımlarımız olmasaydı İstanbul güney hattında sıkışacak ve şehir yaşamı adeta kilitlenecek. Seyahat süresi saatlerce uzayacaktı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun bugüne kadar 390 kilometresini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. 10 kilometre uzunluğundaki 7. kesimin Hasdal Kavşağı-Habipler Kavşağı arasında da yapım çalışmalarında son aşamaya geldik. Habipler ile Hasdal kesiminin trafiğe açılmasıyla birlikte, 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını hizmete almış olacağız. 10,26 kilometre uzunluğundaki 7. Kesimin Kuzey Marmara Otoyolu'nun 1 kilometrelik Başakşehir Kavşağı ile Habipler Kavşağı arasındaki bağlantısını sağlamıştık. Önümüzdeki günlerde trafiğe açılacak kalan kısmın uzunluğu 9,16 kilometredir. Güzergahta; TEM otoyolu hasdal kavşağı dan ayrılarak Sultangazi Gazi mahallesini tünellerle geçerek Cebeci, habiplerden sonra Başakşehir kavşağından kuzey Marmara otoyoluna ulaşacağız. Bu kesimin en önemli yapısı T03 Cebeci tüneli olup 4 şeritli olacak şekilde tasarlanmıştır. Aç-kapa yapıları dâhil sol tüp 3 bin 815 metre, sağ tüp 4 bin 5 metre uzunluğundadır. Böylece bu tünel İstanbul'un en uzun ve 4 şeritle en geniş tüneli olacaktır" dedi.



Bakan Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu kesimi hizmete açarak Habipler Kavşağı ile Eski Edirne Asfaltı Caddesine bağlanarak kuzeyde Arnavutköy, güneyde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'ya, Hasdal Kavşağı ile de Alibeyköy-Hasdal mevkiinde mevcut 2. Çevreyoluna (O-2) entegrasyon sağlayacağız. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden 2. Çevreyolu'nu kullanarak gelen araçların, İstanbul'un yoğun yerleşim alanlarından olan Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy'e ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile İkitelli OSB bölgesine olan ulaşımını kolaylaştıracağız.2. Çevreyolunun en yüksek trafik hacmine sahip Hasdal Kavşağı ile Mahmutbey Batı Kavşağı arasında hızlı, konforlu ve güvenli yeni bir ulaşım alternatifi oluşturacağız.

Özet olarak; 7.kesimin trafiğe açılmasıyla, yüksek şehir içi trafik hacmine maruz kalan mevcut 2. Çevreyoluna alternatif hızlı, güvenli ve konforlu yeni bir ulaşım koridoru ortaya çıkacaktır. Özellikle pik saatlerde oluşan uzun araç kuyruklarının önüne geçilerek trafikte beklemeden kaynaklanan akaryakıt ve zaman kayıpları engellenecektir. Bunun yanında, yakın bir zamanda yapım çalışmalarına başlanacak Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş- Başakşehir arası kesimine de 7. Kesim sayesinde doğrudan bağlantı sağlanarak, 2. Çevreyolu ile Başakşehir, Kayaşehir , ıspartakule, Bahçeşehir, Hadımköy gibi yerleşimler ve bu civardaki sanayi bölgeleri arasında doğu-batı yönünde Mahmutbey gişelerde oluşan trafiği ortadan kaldıracak yeni bir ulaşım aksı oluşturulmuş olacaktır"