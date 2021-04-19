Kripto paralarda sert dalgalanma

Kripto para piyasası, Bitcoin'de yaşanan sert düşüşün ardından dalgalandı. Önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve Bitcon'in rekor seviyesinden bir anda yüzde 15'e yakın sert düşüş yaşaması, diğer kripto para birimleri 'altcoin'leri de salladı. 60 bin doların üzerinde seyreden Bitcoin, dün sabah saatlerinde 51 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin 63 bin 500 doları görmüştü.8 bin dolarlık hızlı çöküşün kesin nedeni bilinmiyor. Ancak ABD Hazinesi'nin, birkaç finans kurumunu kripto para birimlerini kullanarak kara para akladığı için cezalandırmayı planladığı söylentilerinin etkili olduğu tahmin ediliyor. Bitcoin'deki 51 bin dolara kadar gerilemesinin ardından Etherium, Litecoin, Cardano, Polkadot ve Stellar gibi büyük altcoinlerde de yüzde 25'i bulan değer kayıpları yaşandı. Türkiye'de ciddi yatırımcısı olan altcoin'lerden HOLO (HOT), Bittorent (BTT) ve DENT gibi coinler de çok fazla değer kaybetti. TESLA CEO'su Elon Musk'ın sık sık tweetleriyle desteklediği popüler alt coinlerden Dogecoin de son 24 saatte yüzde 25'i aşan oranda geriledi.ABD Merkez Bankası Fed'in Başkanı Jerome Powell geçen hafta, Bitcoin'in ödeme yapmaktan çok spekülasyon için bir araç olduğu için "biraz altına benzediğini" açıklamıştı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, da kripto para biriminin 'komik bir iş' olduğunu söyleyerek, Bitcoin'in suç işlemeyi kolaylaştıran bir rol oynadığını belirtmişti. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da kripto para birimlerinin bir ödeme yöntemi olarak kullanılmasını yasaklamıştı.