Libya Afrika’nın anahtarı konumunda

Libya'nın Afrika'nın anahtarı konumunda olduğunu belirten Karanfil, Libya üzerinden Afrika'ya daha kısa sürede ulaşıp kıtayla olan ürün ve hizmet ihracatının artırılabileceğini kaydetti. Bu kapsamda kendi şirketleri olan Karanfil Grup'un Libya'da lojistik merkezi kurmak için çalışmalar başlattığını aktaran Karanfil, şunları anlattı: "Libya Türkiye'ye deniz yolu ile üç günlük mesafede, ayrıca yakıt maliyeti çok az. Bu özelliklerinden ötürü bazı ürünlerde Libya Afrika'ya ulaşımda transit noktası olabilir. Ürünlerin buradaki lojistik merkezden 53 Afrika ülkesine ve 1 milyarlık nüfusa çok kolay ulaştırılabilir. Bu yatırımın zaman açısından da çok büyük avantajları bulunuyor. Bölgede bir lojistik üs ticarette çok büyük bir çarpan etkisi yapacaktır."