Otomotiv pazarı nisanda gaz kesti

Otomotivpazarında ocak, şubat ve mart aylarında yaşanan canlılık, nisanda yavaşladı. Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket, yüksek kredi faizleri, Kovid-19 vakalarındaki artış ile birlikte getirilen kısıtlamalar otomobil satışlarını olumsuz etkiledi.Buna rağmen nisanda 70-74 bin adet civarında satış bekleniyor. Marta göre bir düşüş yaşansa da, nisanda 2020'ye kıyasla rekor artış görülecek. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Nisan 2020'de 26 bin 457 adet binek otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Son 10 yılda en çok satış yapılan nisan ayı 91 bin 602 adetle 2015'te gerçekleşti. 2015'ten sonraki en iyi nisan performansı, 84 bin 887 adetle 2016, 77 bin 695 adetle 2011, 75 bin 998 adetle 2017, 73 bin 575 adetle 2013'de yaşandı. 10 yıllık nisan ayı ortalaması ise 67 bin 704 adet seviyesinde.