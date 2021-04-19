Türkiye salgına rağmen 17 milyondan fazla turist ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm istatistiklerinden derlenen verilere göre, Türkiye'ye 2020'de gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı, 2019'a göre yüzde 69,14 düşüşle 15 milyon 971 bin 201 oldu. Bu ziyaretçilerin 12,7 milyonu yabancı, 3,2 milyonu ise "yurt dışı ikametli vatandaş" ziyaretçilerden oluştu.

Sınır-giriş çıkış istatistiklerine göre, Türkiye Ocak 2021'de 509 bin 787, Şubat ayında 537 bin 976 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Geçen yılın aynı döneminde, 3 milyon 520 bin 547 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye giriş yapmıştı.

Bu verilere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,24 azalış göstererek, bir milyon 47 bin 763 oldu.

Böylece, 2020 ve 2021'in ilk 2 ayında, yani 14 ayda Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı toplam 17 milyon 18 bin 964 olarak tespit edildi.

EN ÇOK TURİST GÖNDEREN ÜLKELER

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke, 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya oldu. Rusya'yı 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan, 1 milyon 118 bin 932 kişi ile Almanya takip etti. Almanya'yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi.

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Antalya, Edirne, Muğla ve Artvin takip etti.

Gelen yabancıların yüzde 75,23'ü hava yolu, 23,32'si kara yolu, 1,95'i deniz yolunu tercih etti.

- Turizm geliri de düştü

Salgın koşulları nedeniyle turizm gelirlerinde de düşüş yaşandı. Türkiye'nin 2020'de elde ettiği turizm geliri bir önceki yıla göre yüzde 65 azaldı ve 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Kişi başı ortalama harcamanın yüzde 14,4 artışla 762 dolar olduğu belirlendi.

Türkiye'ye 2016-2020 arasındaki gelen ziyaretçi sayısı ile elde edilen turizm geliri ise şöyle:

Yıllar Ziyaretçi Sayısı Turizm Geliri 2016 30 milyon 906 bin 680 22 milyar 107 milyon 440 bin dolar 2017 37 milyon 969 bin 824 26 milyar 283 milyon 656 bin dolar 2018 46 milyon 112 bin 592 29 milyar 512 milyon 926 bin dolar 2019 51 milyon 747 bin 199 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar 2020 15 milyon 971 bin 201 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar

DOĞA TURİZMİNE İLGİ ARTTI

Kovid-19 nedeniyle insanların kalabalık yerlerden uzak durma eğilimi yerli turistler arasında da doğa turizmine ilgiyi artırdı.

Kendi araçlarıyla daha yakın, doğayla baş başa kalacakları bölgeleri tercih eden yerli turistler bu dönemde, büyük oteller yerine küçük, butik oteller, ev turizmi, villa kiralama, küçük gruplarla yat turları ve karavan gibi konaklama ünitelerini seçiyor.