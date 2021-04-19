Türkiye'den dev enerji hamlesi: Ve yarın geliyor! Bir ilk olacak...

Uluslararası gemi takip sistemi Marine Traffic verilerinden derlediği bilgilere göre, 3 Nisan'da Türk bayrağı çekilen gemi, Hatay'a doğru ilerliyor. Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk FSRU gemisi olan Ertuğrul Gazi'nin, yarın öğlen saatlerinde Hatay Dörtyol'a ulaşacağı tahmin ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin LNG yüklü şekilde nisan ayının ortalarında Dörtyol'a ulaşmasını beklediklerini belirtmişti.