Akkuyu Nükleer, Inter RAO’nun hisselerini satın aldı

Akkuyu Nükleer A.Ş. Rus elektrik enerji şirketi Inter RAO'nun Akkuyu'daki yüzde 0.821 oranındaki hissesini satın aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu hisselerinin dağıtım ve transferine ilişkin konuların Türk tarafının onayına tabi olduğunu belirterek, "Bu değişiklik bakanlığımız bilgisi ve onayı dâhilinde yapıldı" dedi. Akkuyu'da 13.5 milyon dolarlık hisse satışına ilişkin soruları yanıtlayan Dönmez, Akkuyu NGS'nin enerji arz güvenliği için 7 gün 24 saat çalışan nükleer santral gibi baz yük santrallere ihtiyaç olduğunu belirtti. Dönmez, Akkuyu NGS'nin Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) nükleer güvenlik gereklilikleri de dâhil olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuata göre, büyük dışsal etkiler de dikkate alınacak şekilde tasarlandığını anımsattı.Akkuyu'yu yapan Rusya'nın nükleer enerji şirketi Rosatom'un Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölgesel Başkan Yardımcısı Alexander Voronkov, "Yeni hissedarlara kapımız açık. Ama ne zaman olur bunu söyleyemeyiz" dedi.