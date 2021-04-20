Bitcoin başta olmak üzere kripto paralarda son dakika haberi: Glassnode verilerine göre borsalardaki Bitcoin vadeli işlemlerin ortalama fonlama oranı, Pazar günü yüzde -0.03'e kadar geriledi. Piyasada alıcılar ve uzun pozisyonlar ağırlıkta olduğunda fonlama oranı yükseliyor, tersi durumlarda ise düşüyor.

BITCOIN KAÇ DOLAR?

Son 24 saat içinde 54,062.13 ve 57,520.05 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.31 düşüşle 54,648.08 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 10.28 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 47 milyar dolar düşüşle 1.0 trilyon 20 milyar dolara geriledi.