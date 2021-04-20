Ganita-Faroz projesi örnek olacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, geçtiğimiz günlerde sözleşmesi imzalanan ve yapımına başlanan Ganita-Faroz arasındaki 200 bin m2 alanda ganita-faroz arası sahil bandı düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Zorluoğlu'na Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.Yetkililerden bilgi alan Başkan Zorluoğlu, seyir terasları ve sosyal alanların olduğu projenin 2 yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.

ÇOCUKLUĞUMUZDAKİ GANİTA İLE ALAKASI KALMADI

İncelemelerinin ardından Ganita-Faroz Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, "Geçtiğimiz günlerde Ganita-Faroz arasındaki 200.000 m2 alanda Ganita-Faroz arası sahil bandı Kentsel Tasarım Projesi büyük sahil düzenleme projemizin sözleşmesini imzalamıştık. Daha sonra yüklenici firma, şantiyelerini kurdu ve hızlıca işe başladı.

Biz de alanda incelemelerde bulunduk. Doğrusu bizim çocukluğumuzdaki, gençliğimizdeki Ganita ile uzaktan yakından alakası olmayan bir alanı maalesef burada gördük. Her gelen bir şeyler yapmış. Bütüncül bir anlayıştan uzak, parça parça betonlaşmış ve hakikaten hiçbir doğallığı kalmamış bir alandan bahsediyoruz. Trabzon'un merkezinde denize en yakın ulaşım noktasında neredeyse hepimizin birçok hatırasının bulunduğu bir alanın içerisinde bulunduğu durum karşısında hakikaten içim cız etti" ifadelerini kullandı.

TRABZON'UN İMAJINA OLUMLU KATKI YAPACAK

Ganita-Faroz Projesi ile ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarını da değerlendiren Başkan Zorluoğlu, "Sosyal medyada bazı paylaşımlarda Ganita doğal haliyle kalsın deniliyor ama Ganita'nın doğal hali diye zaten bir şey kalmamış. Ganita artık tamamen betonlaşmış bir alan haline gelmiş. Yani bir estetik, bir düzen, bir intizam, bir peyzaj düzenlemesi, bir ışıklandırma projesi, birbiriyle uyumlu bir çevre düzenlemesi yok. Şu anki hali içler acısı ama ben tekrar iddiayla ifade ediyorum ki, başladığımız bu büyük dönüşüm projemiz tamamlandığında, Ganita-Faroz arası sadece Trabzon'da değil Karadeniz'de ve tüm Türkiye'de örnek bir sahil düzenleme çalışması olacak. İnşallah oradaki üç tane mendirek de çok etkin şekilde kullanılabilecek duruma getirilerek insanlarımızın her bakımdan denizle daha fazla haşır neşir olması o bölgelerde sağlanacaktır. Hiç kimse tereddüt etmesin bu yaptığımız çalışmalar Trabzon'un imajına kesinlikle çok olumlu katkı yapacaktır. Denizden uzaklaştık, denizle irtibatımız koptu şikayetleri de bu proje ile birlikte yavaş yavaş ortadan kalkacaktır" dedi.

PROJEDE SEYİR TERASI VE SOSYAL ALANLAR OLACAK

Başkan Zorluoğlu,Projenin Ganita kısmında seyir terasları, güneşlenme alanları, tematik bahçeler, küçük meydanlar, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu kesintisiz Faroz'un batısındaki mevcut hatlara bağlanacağını belirtti. Ganita Faroz Arasındaki 200.000 m2 lik Alanda Proje Kapsamında,1 Adet Ganita Restaurant ( 341 m2 kapalı alanı ve 258 m2 teras alanı ), her biri 58 m2 olan 3 Adet Ganita Kafe , 1 Adet Ganita Kütüphane, 2 Adet Bebek Bakım ve Wc, 7 Adet Fındık Büfe, 150 m² alanda 2 Adet Ahşap Seyir Terası, 2 Adet 40 m uzunluğunda deniz kenarı terası, 7 Adet 15m ile 30 m uzunluğunda denize uzanan iskeleler,ve bir adet Sonsuzluk Penceresi olacağını ifade etti.