İngilizleri pandemi sonrası telaşı sardı! İstanbul Londra'nın tacını alacak

TÜRKİYE, RUSYA VE UKRAYNA ÇIKIŞTA

Anker'in analizi de Batı Avrupa'daki havalimanlarının doğudaki rakiplerine göre çok daha hızlı bir şekilde yolcu kaybetmesine dayanıyor. Uzmanın uyarısı, Batı Avrupa'daki havalimanlarının doğudaki rakipleri olan Rusya, Türkiye ve Ukrayna'dan çok daha hızlı eridiği yönünde. The Independent'a konuşan Anker, "Hava yolculuğu talebindeki bu dramatik doğu kayması, Rusya ve Türkiye'deki devasa iç pazarlardan kaynaklanıyor. Ağırlıklı olarak uluslararası trafiğe dayanan Heathrow gibi havalimanları, sonunda iyileşecek olsa da, İstanbul'un yeni kısıtlamasız mega havalimanı, muhtemelen kendisini Avrupa'nın en işlek havalimanı haline getirmiş olacak" değerlendirmesinde bulundu.