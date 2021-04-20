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Giriş Tarihi: 20.4.2021 22:49 Son Güncelleme: 20.4.2021 22:51

'de husumetli iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'de husumetli iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

'in Derik ilçesinde husumetli iki aile arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mardin'in Derik ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. İlçeye bağlı kırsal Derinsu Mahallesinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Tekin ile Temel aileleri fertleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından çıkan silahlı kavgada Ramazan (60), oğlu Seyhmus (40) ve torunu Vedat Temel yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise alınan yaralılardan Şeyhmus Temel, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı mahallede yeni bir kavga yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma sürüyor.

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Mardin'de husumetli iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
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