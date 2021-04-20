Mardin'de husumetli iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. İlçeye bağlı kırsal Derinsu Mahallesinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Tekin ile Temel aileleri fertleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından çıkan silahlı kavgada Ramazan (60), oğlu Seyhmus (40) ve torunu Vedat Temel yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise alınan yaralılardan Şeyhmus Temel, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.