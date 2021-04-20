Medikal sektöründe yerli ve milli hamle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurulacağını açıkladığı "Sağlık Endüstrileri Başkanlığı" için çalışmalar son aşamaya gelirken sektör temsilcileri de başkanlığın yapısı ve modeli için öneri ve beklentilerini sıraladı. Sağlık Endüstrileri Başkanlığı ile ilgili bir grup gazeteciye bilgi veren Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, savunma sanayii modelinin tıbbi cihaz ve medikal sektörüne uygulanacak olmasının sektörde yerli ve milli dönüşümü hızlandıracağını anlattı.

TÜRKİYE PANDEMİYİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Türkiye'nin özellikle Kovid-19 ile mücadele sırasında tıbbi cihaz ve medikal sektöründe tüm dünyaya örnek olacak bir atılım içerisine girdiğini anlatan Delikanlı, "Geçtiğimiz yıl 128 ülke Türkiye'den hibe, ihracat izni ya da satın alma şeklinde tıbbi malzeme talebinde bulundu. Tıbbi cihaz ve medikal sektöründe dünyada lider konumda olan Çin'e olan güvensizlik ilginin 2020'de Türkiye'ye kaymasına neden oldu ve bu fırsatı çok iyi değerlendirdik. 2019'da sektörün 650 milyon dolar olan ihracatını 2020'de 5 milyar dolara çıkararak, ülke ekonomisine ciddi katkı sağladık. Ancak Çin'in oyuna tekrar girmeye başlaması ile bu yılı 2 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Kurulacak Sağlık Endüstrileri Başkanlığı ile tüm paydaşların güçlerini tek çatı altında toplayacak olmasının ciddi bir avantaj getireceğini anlatan Delikanlı, "Böylece gücümüzü birleştirerek Çin'in bu alandaki tahtına da adaylığımızı açıklamış olacağız. Hedefimiz ilk olarak 5 milyar dolarlık ihracatı kalıcı hale getirmek" dedi.

ÖNERİLERİMİZİ CUMHURBAŞKANLIĞINA SUNACAĞIZ

TÜMDEF olarak başkanlık kurulumuna ilişkin önerilerini Cumhurbaşkanlığı'na ileteceklerini anlatan Delikanlı, "En önemlisi sektörün tüm paydaşlarının başkanlık çatısı altında toplanması gerektiğini düşünüyoruz. Biz de önerilerimizi bu şekilde hazırladık ve sunacağız. Bu yapının içinde mutlaka üniversiteler ve sivil toplum örgütleri temsilcileri olmalı. Medikal, ilaç ve yazılımla ilgili paydaşlar da başkanlık çatısı altında buluşmalı ki, dijital devrimi sektörümüze hızlı bir şekilde entegre edebilelim" dedi.

Başkanlığın ilk yapacağı işlerden birinin de sağlık alanında Türkiye'deki üretim envanterini ortaya koymak olacağını belirten Delikanlı, "Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılan uygulamaların olumlu sonuçlarını hep birlikte gördük. Başkanlığın tıpkı savunma sanayiinde olduğu gibi vereceği alım garantileri, AR-GE destekleri ve teşviklerle sektör önünü daha da rahat görecektir" dedi.

BİRİKEN ALACAKLAR YATIRIMA DÖNÜŞECEK

Sağlık Endüstrileri Başkanlığının, sektörün kamu alacakları ile ilgili yaşadığı sorunların çözümü için de öncü bir rol oynamasını beklediklerini anlatan Delikanlı, "Üniversite ve kamu hastanelerinin sektöre olan borcu 3 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Başkanlığın kamu ve üniversite hastaneleri ile sektör arasında köprü olmasını ve tedarik zincirini sağlıklı bir şekilde kuracağını da umuyoruz. Böylece zamanında yapılan ödemeler ile sektör önünü daha rahat görebilecek ve alacaklar yatırıma dönüşecektir" dedi.